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Galatasaray, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Mauro Icardi sonrası golcü arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, yerli alternatifler arasında öne çıkan Bertuğ Yıldırım için yeniden harekete geçti.

YENİ TEKLİF HAZIRLANIYOR

Başakşehir forması giyen 24 yaşındaki forveti kadrosuna katmak isteyen Galatasaray yönetimi, oyuncu için yeni bir teklif hazırlıyor.

TAKAS FORMÜLÜ MASADA

Teknik direktör Okan Buruk’un kadroda görmek istediği Bertuğ Yıldırım için sarı-kırmızılıların 2 oyuncuyu takas olarak önermeyi planladığı öğrenildi. Bunun yanı sıra teklif paketine 4.5 milyon euro bonservis bedelinin de ekleneceği ifade ediliyor.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Geride kalan sezonda Başakşehir formasıyla 22 maçta süre alan Bertuğ Yıldırım, 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray’ın yeni teklifi sonrası iki kulüp arasında görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.