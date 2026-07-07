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Galatasaray'dan Udinese'ye transfer olan Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı kulübe yeniden para kazandırabilir.

UDİNESE BONSERVİSİNİ ALMIŞTI

Udinese, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini Galatasaray'dan 5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında almıştı.

JUVENTUS İDDİASI

Tuttosport'un haberine göre Juventus, Brahim Diaz transferine alternatif olarak Nicolo Zaniolo'yu gündemine aldı.

GALATASARAY'A GELİR KAPISI

Udinese'nin olası transfer pazarlıklarına en az 15 milyon euro seviyesinden başlaması bekleniyor. Satışın bu rakamdan gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın kasasına 7,5 milyon euro girecek.