Konut kredilerinde faizler güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin yeni aylık taksitleri

Güncel verilere göre Akbank'ta 1 milyon TL konut kredisi için faiz oranı yüzde 3,16 olarak uygulanıyor. Bu oranla aylık taksit 37 bin 380 TL olurken, 5 yıl sonunda toplam geri ödeme 2 milyon 284 bin 580 TL'ye ulaşıyor.