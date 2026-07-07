Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Konut kredilerinde faizler güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin yeni aylık taksitleri

Konut kredilerinde faizler güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin yeni aylık taksitleri

Faiz oranlarındaki güncellemenin ardından konut kredisi kullanmayı planlayanların gözü bankaların yeni tablolarına çevrildi. 1 milyon TL'lik 5 yıl vadeli konut kredisinde aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor.

Kaynak: Ekonomi Servisi
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Konut kredilerinde faizler güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin yeni aylık taksitleri - Resim: 1

Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan güncellemenin ardından bankalar yeni ödeme tablolarını açıklamaya başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında değişen oranlarla birlikte, 1 milyon TL tutarında 5 yıl vadeli konut kredisi çekecek vatandaşların ödeyeceği aylık taksitler de yeniden şekillendi.

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Konut kredilerinde faizler güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin yeni aylık taksitleri - Resim: 2

Güncel verilere göre Akbank'ta 1 milyon TL konut kredisi için faiz oranı yüzde 3,16 olarak uygulanıyor. Bu oranla aylık taksit 37 bin 380 TL olurken, 5 yıl sonunda toplam geri ödeme 2 milyon 284 bin 580 TL'ye ulaşıyor.

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Konut kredilerinde faizler güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin yeni aylık taksitleri - Resim: 3

Albaraka'da ise yüzde 2,80 kâr payı oranıyla aylık taksit 34 bin 598 TL olarak hesaplanıyor. Bu kredi için 60 ay sonunda toplam geri ödeme yaklaşık 2 milyon 100 bin TL oluyor.

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Konut kredilerinde faizler güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin yeni aylık taksitleri - Resim: 4

ING'de yüzde 2,99 faiz oranıyla 1 milyon TL kredi kullananlar aylık 35 bin 55 TL taksit ödüyor. Toplam geri ödeme ise 2 milyon 186 bin TL seviyesinde gerçekleşiyor.

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Konut kredilerinde faizler güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin yeni aylık taksitleri - Resim: 5

Diğer bankalarda ise 5 yıl vadeli 1 milyon TL konut kredisi için güncel oranlar şöyle sıralanıyor:

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Konut kredilerinde faizler güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin yeni aylık taksitleri - Resim: 6

TÜRKİYE FİNANS

Yüzde 3,14 kâr payı, 37 bin 223,59 TL aylık taksit, 2 milyon 257 bin 915 TL toplam ödeme.

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Konut kredilerinde faizler güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin yeni aylık taksitleri - Resim: 7

GARANTİ BBVA

Yüzde 3,30 faiz, 38 bin 486,41 TL aylık taksit, 2 milyon 350 bin 784 TL toplam ödeme.

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Konut kredilerinde faizler güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin yeni aylık taksitleri - Resim: 8

ZİRAAT BANKASI

Yüzde 3,19 faiz, 37 bin 616,37 TL aylık taksit, 2 milyon 282 bin 82 TL toplam ödeme.

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Konut kredilerinde faizler güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin yeni aylık taksitleri - Resim: 9

TEB

Yüzde 3,55 faiz, 40 bin 493,16 TL aylık taksit, 2 milyon 455 bin 866 TL toplam geri ödeme.

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Konut kredilerinde faizler güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin yeni aylık taksitleri - Resim: 10

Konut kredisi kullanmayı planlayanlar için bankaların sunduğu faiz oranları ve ödeme planları değişiklik gösterebildiğinden, kredi başvurusu öncesinde güncel oranların kontrol edilmesi önem taşıyor.

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