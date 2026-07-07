Konut kredisi faiz oranlarında yaşanan güncellemenin ardından bankalar yeni ödeme tablolarını açıklamaya başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında değişen oranlarla birlikte, 1 milyon TL tutarında 5 yıl vadeli konut kredisi çekecek vatandaşların ödeyeceği aylık taksitler de yeniden şekillendi.
Konut kredilerinde faizler güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin yeni aylık taksitleri
Faiz oranlarındaki güncellemenin ardından konut kredisi kullanmayı planlayanların gözü bankaların yeni tablolarına çevrildi. 1 milyon TL'lik 5 yıl vadeli konut kredisinde aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösteriyor.Kaynak: Ekonomi Servisi
Güncel verilere göre Akbank'ta 1 milyon TL konut kredisi için faiz oranı yüzde 3,16 olarak uygulanıyor. Bu oranla aylık taksit 37 bin 380 TL olurken, 5 yıl sonunda toplam geri ödeme 2 milyon 284 bin 580 TL'ye ulaşıyor.
Albaraka'da ise yüzde 2,80 kâr payı oranıyla aylık taksit 34 bin 598 TL olarak hesaplanıyor. Bu kredi için 60 ay sonunda toplam geri ödeme yaklaşık 2 milyon 100 bin TL oluyor.
ING'de yüzde 2,99 faiz oranıyla 1 milyon TL kredi kullananlar aylık 35 bin 55 TL taksit ödüyor. Toplam geri ödeme ise 2 milyon 186 bin TL seviyesinde gerçekleşiyor.
Diğer bankalarda ise 5 yıl vadeli 1 milyon TL konut kredisi için güncel oranlar şöyle sıralanıyor:
TÜRKİYE FİNANS
Yüzde 3,14 kâr payı, 37 bin 223,59 TL aylık taksit, 2 milyon 257 bin 915 TL toplam ödeme.
GARANTİ BBVA
Yüzde 3,30 faiz, 38 bin 486,41 TL aylık taksit, 2 milyon 350 bin 784 TL toplam ödeme.
ZİRAAT BANKASI
Yüzde 3,19 faiz, 37 bin 616,37 TL aylık taksit, 2 milyon 282 bin 82 TL toplam ödeme.
TEB
Yüzde 3,55 faiz, 40 bin 493,16 TL aylık taksit, 2 milyon 455 bin 866 TL toplam geri ödeme.
Konut kredisi kullanmayı planlayanlar için bankaların sunduğu faiz oranları ve ödeme planları değişiklik gösterebildiğinden, kredi başvurusu öncesinde güncel oranların kontrol edilmesi önem taşıyor.