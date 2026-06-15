Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo bonservisiyle birlikte İtalyan kulübüne katılmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a Zaniolo piyangosu: Udinese transferi son günde bitirdi - Resim : 1

GALATASARAY ZANIOLO İÇİN YAKLAŞIK 10 MİLYON EURO ALACAK

Galatasaray ile Udinese arasında yapılan kiralık anlaşmasında yer alan satın alma opsiyonu hakkının son gününde Serie A ekibi transferi gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf etti.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Udinese satın alma opsiyonunu devreye sokarak yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Zaniolo'yu kadrosuna kattı.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasını beklenildiği kaydedildi.

Galatasaray'a Zaniolo piyangosu: Udinese transferi son günde bitirdi - Resim : 2

UDINESE İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZLAYACAK

Geçtiğimiz sezon Serie A'da Udinese formasıyla toplam 32 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız oyuncu 5 gol, 6 asistlik performansıyla adından söz ettirdi. Zaniolo'nun Udinese ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.