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Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo bonservisiyle birlikte İtalyan kulübüne katılmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY ZANIOLO İÇİN YAKLAŞIK 10 MİLYON EURO ALACAK

Galatasaray ile Udinese arasında yapılan kiralık anlaşmasında yer alan satın alma opsiyonu hakkının son gününde Serie A ekibi transferi gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf etti.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Udinese satın alma opsiyonunu devreye sokarak yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Zaniolo'yu kadrosuna kattı.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasını beklenildiği kaydedildi.

UDINESE İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZLAYACAK

Geçtiğimiz sezon Serie A'da Udinese formasıyla toplam 32 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız oyuncu 5 gol, 6 asistlik performansıyla adından söz ettirdi. Zaniolo'nun Udinese ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.