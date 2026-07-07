Karadeniz'in bel kemiği olan fındık üretimine alternatif arayan ya da ek gelir sağlamak isteyen vatandaşlar için Ordu'dan müjdeli bir haber geldi.
1 dönüm araziden 130 bin lira kazanç elde ediyor: Sadece 15 günde
Ordu’nun Kumru ilçesinde fındığa alternatif arayan üreticiler için ezber bozan bir gelir kapısı aralandı. Yaklaşık 7 yıldır bölgede üretim yapan Veysel Yetişen, sadece 1 dönüm araziden bu yıl tam 130 bin lira gelir elde ettiğini açıklayarak tüm üreticilere çağrıda bulundu.Kaynak: İHA
Kumru ilçesinin Fizme Mahallesi’nde 7 yıldır ipek böceği yetiştiriciliği yapan Veysel Yetişen, bu üretimin sunduğu yüksek kazanç potansiyelini gözler önüne serdi.
Yetişen, maliyetlerin neredeyse sıfıra yakın olduğu bu sistemle 1 dönüm araziden bu yıl yaklaşık 130 bin lira gelir elde ettiklerini duyurdu.
"Sadece 15 Günlük Emekle Bu Kazanç Mümkün"
İpek böceği yetiştiriciliğinin çok kısa sürede ve minimum masrafla yüksek kazanç sağladığını belirten Veysel Yetişen, işin mutfağını şu sözlerle anlattı:
"Üretimde maliyetler oldukça düşük. Yaklaşık 15 günlük bir emekle bu geliri sağlamak mümkün. Dikilen dut ağaçlarının gelişmesiyle birlikte, üretim kapasitemiz ve dolayısıyla kazancımız her geçen yıl daha da artacak."
Fındığa Kıyasla 4 Kat Daha Fazla Kazandırıyor
Bölgenin ana geçim kaynağı olan fındık ile ipek böceği yetiştiriciliğini kıyaslayan Ordulu üretici, çarpıcı bir iddiada bulundu.
Aynı büyüklükteki bir araziden fındığa kıyasla 3 ila 4 kat daha fazla kazanç elde edilebildiğini öne süren Yetişen, fındık üreticilerinin mutlaka bu alternatif modeli de değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.
Asgari Ücretliye "3 Dönüm" Formülü: "Yıllık Kazancı 1 Ayda Alın"
Özellikle asgari ücretle çalışan ve ek gelir yaratmak isteyen vatandaşlar için altın değerinde bir formül sunan Yetişen, çağrısını şu çarpıcı örnekle sonlandırdı:
"Yıl boyunca asgari ücretle çalışan bir kişi, sadece 3 dönüm araziye dut ağacı dikerek ipek böceği üretimi yapsa, yaklaşık bir aylık üretimle yıl boyunca elde edeceği gelire ulaşabilir. Üstelik bu kısa üretim sürecinin ardından yine dilediği işte çalışmaya, kendi mesleğini yapmaya devam edebilir.
Bu iş gerçekten çok karlı. Kırsal kalkınmaya ve aile ekonomisine ilaç olacak bu fırsatı kimse ihmal etmesin."