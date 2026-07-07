Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaşam memnuniyeti araştırması verilerine göre Türkiye’nin en mutlu 10 ili belirlendi. Karadeniz ve Ege şehirlerinin ağırlıkta olduğu sıralamada zirvedeki il dikkat çekti.
Türkiye’nin en mutlu 10 şehri açıklandı: Zirvedeki il şaşırttı
TÜİK’in daha önce yayımladığı yaşam memnuniyeti verilerine göre Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu. Karadeniz ve Ege illerinin öne çıktığı listede ilk sıradaki şehir dikkat çekti.Kaynak: Diğer
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10- Şırnak
Mutluluk oranı: %71,36
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9- Siirt
Mutluluk oranı: %71,65
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8- Uşak
Mutluluk oranı: %72,34
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7- Düzce
Mutluluk oranı: %72,77
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6- Çankırı
Mutluluk oranı: %73,50
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5- Kütahya
Mutluluk oranı: %73,76
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4- Kırıkkale
Mutluluk oranı: %75,48
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3- Bayburt
Mutluluk oranı: %75,91
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2- Afyonkarahisar
Mutluluk oranı: %76,43
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1- Sinop
Mutluluk oranı: %77,66
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Karadeniz’in incisi Sinop, yüzde 77,66‘lık mutluluk oranıyla Türkiye’nin en mutlu ili olurken, Afyonkarahisar ve Bayburt da listenin ilk üç sırasında yer aldı.
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