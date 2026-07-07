Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Türkiye’nin en mutlu 10 şehri açıklandı: Zirvedeki il şaşırttı

Türkiye’nin en mutlu 10 şehri açıklandı: Zirvedeki il şaşırttı

TÜİK’in daha önce yayımladığı yaşam memnuniyeti verilerine göre Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu. Karadeniz ve Ege illerinin öne çıktığı listede ilk sıradaki şehir dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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Türkiye’nin en mutlu 10 şehri açıklandı: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaşam memnuniyeti araştırması verilerine göre Türkiye’nin en mutlu 10 ili belirlendi. Karadeniz ve Ege şehirlerinin ağırlıkta olduğu sıralamada zirvedeki il dikkat çekti.

1 12
Türkiye’nin en mutlu 10 şehri açıklandı: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 2

10- Şırnak

Mutluluk oranı: %71,36

2 12
Türkiye’nin en mutlu 10 şehri açıklandı: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 3

9- Siirt

Mutluluk oranı: %71,65

3 12
Türkiye’nin en mutlu 10 şehri açıklandı: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 4

8- Uşak

Mutluluk oranı: %72,34

4 12
Türkiye’nin en mutlu 10 şehri açıklandı: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 5

7- Düzce

Mutluluk oranı: %72,77

5 12
Türkiye’nin en mutlu 10 şehri açıklandı: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 6

6- Çankırı

Mutluluk oranı: %73,50

6 12
Türkiye’nin en mutlu 10 şehri açıklandı: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 7

5- Kütahya

Mutluluk oranı: %73,76

7 12
Türkiye’nin en mutlu 10 şehri açıklandı: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 8

4- Kırıkkale

Mutluluk oranı: %75,48

8 12
Türkiye’nin en mutlu 10 şehri açıklandı: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 9

3- Bayburt

Mutluluk oranı: %75,91

9 12
Türkiye’nin en mutlu 10 şehri açıklandı: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 10

2- Afyonkarahisar

Mutluluk oranı: %76,43

10 12
Türkiye’nin en mutlu 10 şehri açıklandı: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 11

1- Sinop

Mutluluk oranı: %77,66

11 12
Türkiye’nin en mutlu 10 şehri açıklandı: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 12

Karadeniz’in incisi Sinop, yüzde 77,66‘lık mutluluk oranıyla Türkiye’nin en mutlu ili olurken, Afyonkarahisar ve Bayburt da listenin ilk üç sırasında yer aldı.

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