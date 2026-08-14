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Galatasaray’ın önde gelen taraftar grubu ultrAslan bünyesinde derin bir kriz baş gösterdi. Yaşanan son gelişmelerin ardından grup çatısı altında yer alan 40 temsilcilik, yaptıkları ortak açıklamalarla gruptan ayrılma kararı aldıklarını duyurdu. Karara gerekçe olarak son dönemde yaşanan olaylar gösterildi.

Gruptaki ayrılık dalgası yalnızca yurt içiyle sınırlı kalmadı. ultrAslan Avrupa yapılanması da ortak bir bildiri yayımlayarak tüm Avrupa temsilciliklerinin faaliyetlerini an itibarıyla durdurduğunu açıkladı. Yapılan paylaşımlarda, alınan kararın oy birliğiyle hayata geçirildiği belirtildi. Alınan kararların ardından grubun üniversite, il, ilçe ve yurt dışı örgütlenmelerinde kapsamlı bir değişim sürecinin başladığı gözlendi.

KRİZİN PERDE ARKASI

Söz konusu ayrılık kararlarının, tribün liderlerinden Sebahattin Şirin’in sağlık kontrolüne sevk edildiği sırada sarf ettiği iddia edilen sloganların ardından geldiği belirtildi. Şirin'in bu süreçte attığı “Sayın Öcalan’a özgürlük!” şeklindeki sloganın, grup içerisinde ve kamuoyunda geniş çaplı tartışmalara yol açtığı ifade edildi.