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Kaynak: İHA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Chicago Sky forması giyen 25 yaşındaki skorer oyun kurucuyla resmi sözleşme imzalandığı açıklandı.

Avrupa kariyerinde son iki sezonda Litvanya temsilcisi Kibirkstis Vilnius ile Polonya ekibi MB Zaglebie Sosnowiec'te mücadele eden Taylor, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.