Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Chicago Sky forması giyen 25 yaşındaki skorer oyun kurucuyla resmi sözleşme imzalandığı açıklandı.

Galatasaray Bayern Münih’in yıldızına kancayı taktı: Hedef Jamal MusialaGalatasaray Bayern Münih’in yıldızına kancayı taktı: Hedef Jamal MusialaSpor

Galatasaray Sydney Taylor transferini duyurdu - Resim : 2

Avrupa kariyerinde son iki sezonda Litvanya temsilcisi Kibirkstis Vilnius ile Polonya ekibi MB Zaglebie Sosnowiec'te mücadele eden Taylor, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.