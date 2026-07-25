Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem ATM'lerde gram altın dönemi: Kuyumcu gibi çalışacaklar

ATM'lerde gram altın dönemi: Kuyumcu gibi çalışacaklar

Türkiye'de fiziki altın alımını kolaylaştırmak amacıyla bankacılık sektöründe ezber bozan bir adım atıldı. Gram altında ATM dönemi başladı.

Kaynak: Diğer
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ATM'lerde gram altın dönemi: Kuyumcu gibi çalışacaklar - Resim: 1

Türkiye'de bankacılık sektöründe müşteri deneyimini değiştirecek yepyeni bir adım atıldı.

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ATM'lerde gram altın dönemi: Kuyumcu gibi çalışacaklar - Resim: 2

Sözcü'nün haberine göre, fiziki altın alımını kolaylaştırmak ve finansal kapsayıcılığı artırmak amacıyla bazı bankalar, ATM’leri üzerinden gram altın satışına başladı.

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ATM'lerde gram altın dönemi: Kuyumcu gibi çalışacaklar - Resim: 3

Gram altın alımlarında yeni dönem

Artık vatandaşlar, kuyumcuların kapalı olduğu saatlerde bile ATM'lerden dakikalar içinde gram altın tedarik edebilecek.

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ATM'lerde gram altın dönemi: Kuyumcu gibi çalışacaklar - Resim: 4

Gelişen finansal teknolojilerle birlikte bankalar, şube yükünü hafifletmek ve kullanıcılara hızlı çözümler sunmak için ATM altyapılarını güncelledi.

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ATM'lerde gram altın dönemi: Kuyumcu gibi çalışacaklar - Resim: 5

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte belirlenmiş pilot ATM'lere özel altın modülleri entegre edildi. Bu sayede kullanıcılar, tıpkı kağıt para çeker gibi, sertifikalı ve ambalajlı gram altınlarını doğrudan ATM kasasından teslim alabiliyor.

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ATM'lerde gram altın dönemi: Kuyumcu gibi çalışacaklar - Resim: 6

Bankacılık uzmanları, bu hamlenin özellikle düğün sezonlarında ve acil nakit veya ziynet ihtiyacı doğan durumlarda büyük kolaylık sağlayacağını belirtiyor.

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ATM'lerde gram altın dönemi: Kuyumcu gibi çalışacaklar - Resim: 7

ATM üzerinden gram altın alma süreci oldukça pratik ve güvenli bir prosedüre dayanıyor. Müşteriler banka veya kredi kartlarıyla, hatta dilerlerse karekod kullanarak ATM'ye giriş yapabiliyor.

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ATM'lerde gram altın dönemi: Kuyumcu gibi çalışacaklar - Resim: 8

Menüde yer alan altın işlemleri sekmesinden tercih edilen gramaj seçildikten sonra ödeme işlemi vadesiz hesaptan düşülerek ya da kredi kartı borçlandırılarak anında tamamlanıyor.

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ATM'lerde gram altın dönemi: Kuyumcu gibi çalışacaklar - Resim: 9

İşlemin onaylanmasının ardından ambalajlı ve özel güvenlik damgalı altın, ATM'nin para verme bölmesinden kullanıcıya teslim ediliyor.

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ATM'lerde gram altın dönemi: Kuyumcu gibi çalışacaklar - Resim: 10

ATM'lerden verilen altınlar, Darphane veya akredite edilmiş rafineriler tarafından üretilen, özel güvenlik kodlu ambalajlarda sunuluyor.

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ATM'lerde gram altın dönemi: Kuyumcu gibi çalışacaklar - Resim: 11

Her bir ambalajın üzerinde taklit edilmesini engelleyen karekod ve seri numaraları yer alıyor

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ATM'lerde gram altın dönemi: Kuyumcu gibi çalışacaklar - Resim: 12

Bu sıkı denetim mekanizması sayesinde vatandaşların sahte veya ayarı düşük altın alma riski tamamen ortadan kaldırılırken, fiziki altın alımında en yüksek güvenlik standartları sağlanmış oluyor.

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