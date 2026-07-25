SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bölgesel asgari ücret tartışmalarının yeni bir fikir olmadığını belirterek Türkiye'nin geçmişteki acı tecrübesini şu sözlerle aktardı:

Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında Karakaş şu ifadeleri kullandı: "Sanmayın ki bu yeni bir fikirdir. Biz bunu daha önce denedik! 1951 ile 1967 yılları arasında şehirlerde (mahallî) komisyonlar kuruldu. Sonraki yıllarda 6 bölge, akabinde baktılar olmuyor, 4’e düşürdüler. Sektör bazında da uygulamalar olmuştu. Peki ne oldu? İşçiler sokağa döküldü.

Büyük grevler başladı. Mahkemeler şikâyet dilekçeleriyle doldu. Sonunda rahmetli Bülent Ecevit hükûmeti bu işe 'Dur' dedi. Bölgesel ücret çöpe atıldı. 1989’dan beri de tüm Türkiye’de tek bir asgari ücret uygulanır oldu. Daha önce duvara çarpmış bir arabayı, aynı duvara tekrar sürmenin âlemi var mıdır?"

"2026'DA ASGARİ ÜCRET MUTFAK MASRAFININ SADECE YÜZDE 78'İNİ KARŞILIYOR"

Dünyadaki örneklerle Türkiye'nin kıyaslanmasını eleştiren Karakaş, Türkiye'de asgari ücretin ortalama ücrete dönüştüğünü vurguladı:

"Soruyorum dünyada başka hangi ülkede bu kadar çok asgari ücret konuşuluyor? Avrupa’nın hangi ülkesinde Türkiye kadar asgari ücretli var? 2026 yılındayız. İşçinin cebine giren aylık asgari ücret 28.075,50 TL bir ailenin aylık mutfak masrafının sadece yüzde 78’ini karşılıyor. Asıl mesele burada hayat pahalılığı karşısında asgari ücretin aylık gıda masraflarını karşılamaması. İstanbul’da da karşılamıyor. Şanlıurfa’da da karşılamıyor. Anadolu’nun hiçbir ilinde de karşılamıyor."

"DEVLETİN TERZİSİNDEKİ ANA MEZURA: O TAŞI ÇEKERSENİZ BİNA ÜZERİMİZE ÇÖKER!"

Asgari ücretin sadece bir maaş değil, devlet düzeninin kilidi olduğuna dikkat çeken İsa Karakaş, bölgesel sisteme geçilmesinin doğuracağı kaosu şöyle özetledi:

"Bu sadece bir ücret değildir. Çalışma hayatındaki bütün hesapların kilit taşıdır. O taşı çekerseniz, bütün bina üzerimize çöker! Gördünüz mü? Bu bir rakam değildir. Devletin terzisindeki ana mezuradır. Mezurayı kısarsanız, elbise tutmaz! Yani bir bölgede ya da sektörde yüksek kıdem tazminatı, işsizlik maaşı… Diğer bölgelerde daha düşük! Bir düşünün nasıl neticelere yol açar. Daha emekli maaşlarından bahsetmedik. Asgari üretten çalışanların maaşları da bölgesel/sektörel asgari ücrete göre düşük ya da yüksek olacaktır. Alın size başka bir emeklilik kaosu..."