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Son dönem transfer dönemlerinin kapanış günlerinde Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi dünya çapındaki yıldızları kadrosuna katarak adından söz ettiren Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, gözünü yine dev bir fırsat transferine çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin radarındaki son isim Bayern Münih’in Alman süper starı Jamal Musiala.

SAKATLIK SONRASI ZİRVEDEN UZAK KALDI

Geçtiğimiz dönemde yaşadığı talihsiz sol ayak bileği kırığı nedeniyle yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan 2003 doğumlu oyuncu, geri dönüş sürecinde form tutmakta zorlandı. Bavyera ekibinde ve Almanya Milli Takımı'nda beklenen patlamayı yapamayan Musiala’nın geleceği, Bavyera ekibinin 10 numara bölgesine yaptığı Saibari hamlesiyle iyice belirsiz bir hal aldı. İlk 11’deki yeri tehlikeye giren genç yıldızın Bayern Münih’teki durumu Alman basınında da tartışılmaya başlandı.

AĞUSTOS SONU "FIRSAT TRANSFERİ" BEKLENİYOR

On numara pozisyonunun yanı sıra sol kanat ve merkez orta sahada da görev yapabilen çok yönlü oyuncu, geçen sezonu 5 gol ve 6 asistlik performansla tamamladı. Youngster statüsündeki yaş kuralına da uyum sağlayan Musiala için Galatasaray yönetimi pusuya yatmış durumda.

Sarı-kırmızılılar, transfer döneminin sonu olan Ağustos ayı bitiminde oyuncunun kiralanma ihtimali doğarsa tüm şartları zorlayarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

100 MİLYON EURO’LUK DEV DEĞER

Altyapı kariyerinde Southampton ve Chelsea gibi kulüplerin formasını giyen Musiala, 2019-2020 sezonunda sadece 200 bin Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e imza atmıştı. Güncel piyasa değeri 100 milyon Euro civarında gösterilen ve Alman deviyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Musiala’nın durumu, transfer döneminin son günlerinde futbol kamuoyunun en çok konuşacağı başlıklardan biri olmaya aday.