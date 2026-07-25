Türk devinden rekor sözleşme, tam 27 milyon dolar: 5 yıl onlar tedarik edecek

Cezayir Demiryollarının İhalesini KARDEMİR Kazandı

Cezayir Ulusal Demiryolu Taşımacılığı Şirketi (SNTF) tarafından açılan uluslararası demiryolu tekeri ihalesinde kazanan taraf KARDEMİR oldu. Şirket, bu kritik galibiyetle birlikte Kuzey Afrika pazarındaki gücünü ve kalitesini bir kez daha kanıtlamış oldu.