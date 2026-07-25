KARDEMİR’den Uluslararası Pazarda Dev İhracat Başarısı
Türkiye'nin köklü sanayi devlerinden Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), uluslararası alanda dev bir ticari başarıya imza attı. Şirket, küresel pazardaki rakiplerini geride bırakarak milyon dolarlık dev bir ihracat sözleşmesinin altına imza attı.
Türk devinden rekor sözleşme, tam 27 milyon dolar: 5 yıl onlar tedarik edecek
KARDEMİR, uluslararası dev ihalede rakiplerini geride bırakarak 27 milyon dolarlık dev bir sözleşmeye imza attı. Şirket, ülkenin demiryolu tekeri tedarikçisi oldu. İşte tüm detaylar...Kaynak: Diğer
KARDEMİR’den Uluslararası Pazarda Dev İhracat Başarısı
Cezayir Demiryollarının İhalesini KARDEMİR Kazandı
Cezayir Ulusal Demiryolu Taşımacılığı Şirketi (SNTF) tarafından açılan uluslararası demiryolu tekeri ihalesinde kazanan taraf KARDEMİR oldu. Şirket, bu kritik galibiyetle birlikte Kuzey Afrika pazarındaki gücünü ve kalitesini bir kez daha kanıtlamış oldu.
Tam 27 Milyon Dolarlık Dev Anlaşma!
KARDEMİR tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre, SNTF ile imzalanan sipariş sözleşmesinin büyüklüğü yaklaşık 27 milyon ABD dolarını buluyor. Bu rakam, şirketin finansal gücüne ve ihracat kalemlerine büyük katkı sağlayacak.
Son 5 Yılın En Yüksek İhracat Rekoru Kırıldı
İmzalanan 27 milyon dolarlık bu tarihi anlaşma, KARDEMİR’in son 5 yılda tek kalemde gerçekleştirdiği en yüksek bedelli ihracat sözleşmesi olma özelliğini taşıyor. Şirket, bu rekor anlaşmayla birlikte küresel pazardaki yükselişini sürdürdü.
Cezayir’in 5 Yıllık Tedarikçisi Oldular
İki kurum arasında sağlanan mutabakat neticesinde iş birliği tam 5 yıl boyunca kesintisiz devam edecek. Sözleşme kapsamında Cezayir demiryollarının ihtiyaç duyacağı tüm tekerler, 5 yıl boyunca parti parti üretilerek ülkeye sevk edilecek.
Dünyadaki Sayılı Üreticilerden Biri
1937 yılında Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak kurulan KARDEMİR, bugün demiryolu tekeri üretebilen dünyadaki sayılı tesisler arasında yer alıyor. Şirket aynı zamanda bölgede ray ve tekeri tek tesiste üretebilen tek kuruluş konumunda.
Hammaddeden Nihai Ürüne Tam Entegre Üretim
KARDEMİR, hammaddeden nihai ürüne kadar tüm üretim süreçlerini kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Bu yüksek teknolojili entegre yapı, hem uluslararası kalite standartlarını güvence altına alıyor hem de Türkiye'nin demiryolu sanayisindeki stratejik bağımsızlığına güç katıyor.
"Üreten KARDEMİR, Güçlü Türkiye" Vizyonu
Ulusal bir demiryolu devinin uzun vadeli tedarikçisi olmayı başaran KARDEMİR, Türk sanayisinin üretim gücünü dünya pazarlarına taşımaya devam ediyor. Şirket yetkilileri, "Üreten KARDEMİR, Güçlü Türkiye" vizyonu doğrultusunda yeni küresel pazarlara açılmayı sürdüreceklerini belirtti.