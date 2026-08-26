Transfer döneminin sonuna yaklaşırken sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray stoperini buldu: Savunmaya 1.96’lık kule geliyor - Resim : 1Şu ana kadar Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov transferlerinde mutlu sona ulaşan Cimbom, Rafael Leao ile de kişisel şartlarda anlaştı.

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Galatasaray stoperini buldu: Savunmaya 1.96’lık kule geliyor - Resim : 3Stoper takviyesi de yapmak isteyen Galatasaray’ın Yusuf Akçiçek’le ilgilendiği konuşulmuştu. Son olarak Leipzig’in 1.96’lık genç stoperi El Chadaille Bitshiabu ismi öne çıktı. Le Parisien’de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar genç Fransız stoperle ilgileniyor.

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Haberde 21 yaşındaki oyuncuyla Galatasaray’ın dışında Lens’in de ilgilendiği yer aldı.

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Alman temsilcisinin genç oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. PSG altyapısında yetişen oyuncu 2023 yılında 15 milyon Euro karşılığında Leipzig’e katılmıştı.