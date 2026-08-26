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Transfer döneminin sonuna yaklaşırken sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Şu ana kadar Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov transferlerinde mutlu sona ulaşan Cimbom, Rafael Leao ile de kişisel şartlarda anlaştı.

Stoper takviyesi de yapmak isteyen Galatasaray’ın Yusuf Akçiçek’le ilgilendiği konuşulmuştu. Son olarak Leipzig’in 1.96’lık genç stoperi El Chadaille Bitshiabu ismi öne çıktı. Le Parisien’de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar genç Fransız stoperle ilgileniyor.

LENS DE İSTİYOR

Haberde 21 yaşındaki oyuncuyla Galatasaray’ın dışında Lens’in de ilgilendiği yer aldı.

KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR

Alman temsilcisinin genç oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. PSG altyapısında yetişen oyuncu 2023 yılında 15 milyon Euro karşılığında Leipzig’e katılmıştı.