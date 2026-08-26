2022-2023 sezonunda Galatasaray’a kiralık olarak transfer olan Mauro Icardi sonrasında bonservisiyle birlikte transfer olmuştu.
Icardi kulüpsüz kaldı: “Kimse onu istemiyor”
Galatasaray ile olan sözleşmesini uzatmayan Mauro Icardi, kulüpsüz kaldı. Arjantin basınında Icardı hakkında çarpıcı iddialar gündeme geldi.Kaynak: Haber Merkezi
4 şampiyonlukta da büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız, sözleşmesini uzatmayarak sessiz bir biçimde kulüpten ayrılmıştı.
Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olan Mauro Icardi, ayrılığın ardından haftalar geçmesine rağmen henüz bir takımla anlaşamadı.
Lazio, Fiorentina gibi İtalyan kulüpleriyle adı geçmiş olsa da somut bir gelişme yaşanmadı.
Maaş beklentisi ve sükseli hayatı sebebiyle kulüplerin Icardi’ye sıcak bakmadığı söylentiler arasında yer aldı.
KİMSEYLE ANLAŞAMADI
Arjantin basını da Icardi’nin kulüp bulamamasını konu aldı. Ayrılığın kesinleştiği tarihten itibaren yıldız isimle hiçbir kulübün sözleşme imzaladığı haberde yer aldı.
Bu gelecek belirsizliğinin China Suarez’le olan ilişkisini de yokuşa sürüklediği öne sürüldü.
KARİYERİNREN KİMSE ŞÜPHE DUYMUYOR
Ayrıca haberde, oyuncunun yeteneğinden ve kariyerinden kimsenin şüphe duymamasına rağmen onun sükseli hayatından dolayı yaratabileceği sorunların kulüplerin kararlarını etkilediği söylendi.
Deneyimli golcünün tekrar UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği ve son zamanlarda maaş beklentisinde indirime gittiği öğrenildi.