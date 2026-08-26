Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Icardi kulüpsüz kaldı: “Kimse onu istemiyor”

Icardi kulüpsüz kaldı: “Kimse onu istemiyor”

Galatasaray ile olan sözleşmesini uzatmayan Mauro Icardi, kulüpsüz kaldı. Arjantin basınında Icardı hakkında çarpıcı iddialar gündeme geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Icardi kulüpsüz kaldı: “Kimse onu istemiyor” - Resim: 1

2022-2023 sezonunda Galatasaray’a kiralık olarak transfer olan Mauro Icardi sonrasında bonservisiyle birlikte transfer olmuştu.

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Icardi kulüpsüz kaldı: “Kimse onu istemiyor” - Resim: 2

4 şampiyonlukta da büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız, sözleşmesini uzatmayarak sessiz bir biçimde kulüpten ayrılmıştı.

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Icardi kulüpsüz kaldı: “Kimse onu istemiyor” - Resim: 3

Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olan Mauro Icardi, ayrılığın ardından haftalar geçmesine rağmen henüz bir takımla anlaşamadı.

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Icardi kulüpsüz kaldı: “Kimse onu istemiyor” - Resim: 4

Lazio, Fiorentina gibi İtalyan kulüpleriyle adı geçmiş olsa da somut bir gelişme yaşanmadı.

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Icardi kulüpsüz kaldı: “Kimse onu istemiyor” - Resim: 5

Maaş beklentisi ve sükseli hayatı sebebiyle kulüplerin Icardi’ye sıcak bakmadığı söylentiler arasında yer aldı.

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Icardi kulüpsüz kaldı: “Kimse onu istemiyor” - Resim: 6

KİMSEYLE ANLAŞAMADI

Arjantin basını da Icardi’nin kulüp bulamamasını konu aldı. Ayrılığın kesinleştiği tarihten itibaren yıldız isimle hiçbir kulübün sözleşme imzaladığı haberde yer aldı.

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Icardi kulüpsüz kaldı: “Kimse onu istemiyor” - Resim: 7

Bu gelecek belirsizliğinin China Suarez’le olan ilişkisini de yokuşa sürüklediği öne sürüldü.

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Icardi kulüpsüz kaldı: “Kimse onu istemiyor” - Resim: 8

KARİYERİNREN KİMSE ŞÜPHE DUYMUYOR

Ayrıca haberde, oyuncunun yeteneğinden ve kariyerinden kimsenin şüphe duymamasına rağmen onun sükseli hayatından dolayı yaratabileceği sorunların kulüplerin kararlarını etkilediği söylendi.

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Icardi kulüpsüz kaldı: “Kimse onu istemiyor” - Resim: 9

Deneyimli golcünün tekrar UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği ve son zamanlarda maaş beklentisinde indirime gittiği öğrenildi.

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