Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaray Leao ile anlaştı: Yıldız oyuncunun alacağı maaş belli oldu

Galatasaray Leao ile anlaştı: Yıldız oyuncunun alacağı maaş belli oldu

Galatasaray, Rafael Leao ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı! Milan ile görüşmelere devam eden sarı-kırmızılıların Leao’ya vereceği maaş belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Galatasaray Leao ile anlaştı: Yıldız oyuncunun alacağı maaş belli oldu - Resim: 1

Son olarak Rus orta saha Aleksey Batrakov’u kadrosuna katan Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Galatasaray Leao ile anlaştı: Yıldız oyuncunun alacağı maaş belli oldu - Resim: 2

Adı uzun zamandır sarı-kırmızılarla anılan Milan’ın dünyaca ünlü sol kanadı Rafael Leao ile kişisel şartlarda anlaşma sağlandı.

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Galatasaray Leao ile anlaştı: Yıldız oyuncunun alacağı maaş belli oldu - Resim: 3

Sarı-kırmızılı yönetimin, Milan’la yürüttüğü görüşmelerde transferi 40 milyon Euro artı bonuslar karşılığında noktalamayı hedeflediği ve kulüpler arasındaki görüşmelerin yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.

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Galatasaray Leao ile anlaştı: Yıldız oyuncunun alacağı maaş belli oldu - Resim: 4

MAAŞI BELLİ OLDU

Oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşan Galatasaray’ın transferin tamamlanması halinde Portekizli yıldıza ödeyeceği maaş belli oldu.

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Galatasaray Leao ile anlaştı: Yıldız oyuncunun alacağı maaş belli oldu - Resim: 5

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Galatasaray yıllık 12 milyon Euro karşılığında oyuncuyla el sıkıştı.

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Galatasaray Leao ile anlaştı: Yıldız oyuncunun alacağı maaş belli oldu - Resim: 6

LEAO GALATASARAY’I İSTİYOR

Öte yandan Galatasaray’ın bu transferde yalnız olmadığı bilinirken yıldız oyuncunun Aston Villa’yı reddettiği öğrenildi.

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Galatasaray Leao ile anlaştı: Yıldız oyuncunun alacağı maaş belli oldu - Resim: 7

AC Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam eden yıldız oyuncu bugüne kadar 291 resmi karşılaşmada 80 gol ve 65 asist üretti.

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