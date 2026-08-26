Son olarak Rus orta saha Aleksey Batrakov’u kadrosuna katan Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray Leao ile anlaştı: Yıldız oyuncunun alacağı maaş belli oldu
Galatasaray, Rafael Leao ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı! Milan ile görüşmelere devam eden sarı-kırmızılıların Leao’ya vereceği maaş belli oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Adı uzun zamandır sarı-kırmızılarla anılan Milan’ın dünyaca ünlü sol kanadı Rafael Leao ile kişisel şartlarda anlaşma sağlandı.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Milan’la yürüttüğü görüşmelerde transferi 40 milyon Euro artı bonuslar karşılığında noktalamayı hedeflediği ve kulüpler arasındaki görüşmelerin yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.
MAAŞI BELLİ OLDU
Oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşan Galatasaray’ın transferin tamamlanması halinde Portekizli yıldıza ödeyeceği maaş belli oldu.
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Galatasaray yıllık 12 milyon Euro karşılığında oyuncuyla el sıkıştı.
LEAO GALATASARAY’I İSTİYOR
Öte yandan Galatasaray’ın bu transferde yalnız olmadığı bilinirken yıldız oyuncunun Aston Villa’yı reddettiği öğrenildi.
AC Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam eden yıldız oyuncu bugüne kadar 291 resmi karşılaşmada 80 gol ve 65 asist üretti.