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Galatasaray yönetiminin radarına, Brezilya ekibi Grêmio forması giyen 18 yaşındaki yetenek Gabriel Mec girdi. Yüksek potansiyeliyle dikkat çeken 1.73 boyundaki genç yetenek için sarı-kırmızılıların Brezilya kulübüne resmi teklifini sunduğu öğrenildi.

Asıl mevkisi 10 numara olan ve hücumun kanatlarında da görev yapabilen Sambacı futbolcu, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin iştahını kabartıyor. Genç yıldız adayının 2025-2026 sezonunda çıktığı 31 resmi müsabakada 3 gol ve 2 asistlik katkısı bulunuyor.

TRANSFERİNDE ARDA TURAN RAKİP OLDU

Galatasaray’ın genç 10 numarayı kadrosuna katma çabalarında yalnız olmadığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların bu transferdeki en dişli rakibi, camianın efsane isimlerinden Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk oldu.

Ukrayna temsilcisinin de Gabriel Mec’i kadroya dahil edebilmek adına girişimlerini sıklaştırdığı kaydedildi. Genç yıldızı renklerine bağlamak isteyen her iki kulübün de Grêmio ve oyuncu tarafını ikna etmek için yoğun bir çaba sarf ettiği belirtiliyor.

Galatasaray yönetimi, Shakhtar Donetsk ile girdiği bu çetin rekabeti kazanarak genç yeteneği İstanbul’a getirmeyi hedefliyor.