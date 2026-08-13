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Süper Lig’de son kupayı müzesine götüren Galatasaray, 2026-2027 sezonuna Çorum FK karşılaşmasıyla merhaba diyecek.

Art arda beşinci kez zirvede yer almayı hedefleyen İstanbul temsilcisinde transfer mühendisliği aralıksız yürütülüyor.

Kadrosunu takviye etmeyi sürdüren sarı-kırmızılılarda, elde bulunan yeteneklere de yüksek bedelli cazip teklifler ulaşmaya devam ediyor.

BARIŞ ALPER VE OSIMHEN GELİŞMESİ

Fanatik'in haberine göre transfer pazarında dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen cephesinde kritik adımlar atıldı.

Kamuoyunun merakla izlediği futbolcular konusunda yönetimin duruşunu kesinleştirdiği aktarıldı.

ATLETICO'DAN 100 MİLYON EURO

Nijeryalı golcü Osimhen’i uzun zamandır radarında tutan Atletico Madrid’de teknik adam Diego Simeone, yıldız ismi kadrosunda görmeyi tutkuyla istiyor.

İspanya temsilcisinin, Osimhen hamlesi için 100 milyon Euro civarında dev bir bütçeyi feda etmeye hazır olduğu belirtiliyor.

Takımın bir diğer öne çıkan ismi Barış Alper Yılmaz’ı ise İngiltere Premier Lig kulüpleri yakından gözlemliyor.

40 MİLYON EURO'LUK SÖZLÜ TEKLİF

Tottenham ve Everton’ın milli yıldız için yaklaşık 40 milyon Euro dolaylarında şifahi öneriler sunduğu iddia ediliyor.

ÖZBEK'İN TAVRI NET

Tüm bu gelişmelere rağmen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in her iki yeteneğin de kadroda tutulması yönünde kararlı davrandığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kurmayların, süreçte yaşanan pürüzler sebebiyle ellerindeki kilit isimleri muhafaza etmeyi planlayarak tekliflere kapıyı kapattığı ifade edildi.