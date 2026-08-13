Süper Lig’de son kupayı müzesine götüren Galatasaray, 2026-2027 sezonuna Çorum FK karşılaşmasıyla merhaba diyecek.

Art arda beşinci kez zirvede yer almayı hedefleyen İstanbul temsilcisinde transfer mühendisliği aralıksız yürütülüyor.

Galatasaray sezonu açıyor: RAMS Park'ta ilk rakip Çorum FKGalatasaray sezonu açıyor: RAMS Park'ta ilk rakip Çorum FKGündem

Kadrosunu takviye etmeyi sürdüren sarı-kırmızılılarda, elde bulunan yeteneklere de yüksek bedelli cazip teklifler ulaşmaya devam ediyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz kararı - Resim : 2

BARIŞ ALPER VE OSIMHEN GELİŞMESİ

Fanatik'in haberine göre transfer pazarında dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen cephesinde kritik adımlar atıldı.

Galatasaray'dan Martinelli atağı: Rekor bonservisi duyurdularGalatasaray'dan Martinelli atağı: Rekor bonservisi duyurdularSpor

Kamuoyunun merakla izlediği futbolcular konusunda yönetimin duruşunu kesinleştirdiği aktarıldı.

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz kararı - Resim : 4

ATLETICO'DAN 100 MİLYON EURO

Nijeryalı golcü Osimhen’i uzun zamandır radarında tutan Atletico Madrid’de teknik adam Diego Simeone, yıldız ismi kadrosunda görmeyi tutkuyla istiyor.

Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen iddiası ortalığı ayağa kaldırdıGalatasaray'da neler oluyor? Osimhen iddiası ortalığı ayağa kaldırdıSpor

İspanya temsilcisinin, Osimhen hamlesi için 100 milyon Euro civarında dev bir bütçeyi feda etmeye hazır olduğu belirtiliyor.

Takımın bir diğer öne çıkan ismi Barış Alper Yılmaz’ı ise İngiltere Premier Lig kulüpleri yakından gözlemliyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz kararı - Resim : 6

40 MİLYON EURO'LUK SÖZLÜ TEKLİF

Tottenham ve Everton’ın milli yıldız için yaklaşık 40 milyon Euro dolaylarında şifahi öneriler sunduğu iddia ediliyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz kararı - Resim : 7

ÖZBEK'İN TAVRI NET

Tüm bu gelişmelere rağmen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in her iki yeteneğin de kadroda tutulması yönünde kararlı davrandığı bildirildi.

Dursun Özbek’ten transferde dev hamle: Gerçekleşirse yer yerinden oynarDursun Özbek’ten transferde dev hamle: Gerçekleşirse yer yerinden oynarSpor

Sarı-kırmızılı kurmayların, süreçte yaşanan pürüzler sebebiyle ellerindeki kilit isimleri muhafaza etmeyi planlayarak tekliflere kapıyı kapattığı ifade edildi.