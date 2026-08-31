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Rafael Leao transferinin ardından hücum hattına bir ekleme daha yapmak için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray milli oyuncu Deniz Gül'ü gündemine almıştı.

GALATASARAY DENİZ GÜL İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Bir süredir devam eden görüşmelerde sarı-kırmızılılar mutlu sona yaklaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Deniz Gül ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Porto'nun da transfere onay vermesi halinde Deniz Gül 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

BU SEZON 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Porto formasıyla 3'ü lig, 1'i kupa olmak üzere 4 maçta görev alan 22 yaşındaki milli oyuncu gol atma başarısı gösteremedi.

ŞAMPİYONLUK KADROSUNUN PARÇASIYDI

Deniz Gül geçtiğimiz sezon Portekiz Süper Ligi'ni kazanan Porto'da Farioli'nin kilit oyuncularından biriydi.