Rafael Leao transferinin ardından hücum hattına bir ekleme daha yapmak için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray milli oyuncu Deniz Gül'ü gündemine almıştı.

Galatasaray transferde gaza bastı: Deniz Gül için 12 milyon euroyu aştıGalatasaray transferde gaza bastı: Deniz Gül için 12 milyon euroyu aştıSpor

GALATASARAY DENİZ GÜL İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Bir süredir devam eden görüşmelerde sarı-kırmızılılar mutlu sona yaklaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Deniz Gül ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Porto'nun da transfere onay vermesi halinde Deniz Gül 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı: 5 yıllık imza atacak - Resim : 2

BU SEZON 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Porto formasıyla 3'ü lig, 1'i kupa olmak üzere 4 maçta görev alan 22 yaşındaki milli oyuncu gol atma başarısı gösteremedi.

ŞAMPİYONLUK KADROSUNUN PARÇASIYDI

Deniz Gül geçtiğimiz sezon Portekiz Süper Ligi'ni kazanan Porto'da Farioli'nin kilit oyuncularından biriydi.