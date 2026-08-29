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Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların, Porto forması giyen Deniz Gül transferini bitirmek için Portekiz ekibiyle görüşmelerini sıklaştırdığı iddia edildi.

PORTO İLE TEMASLAR HIZLANDI

Fabrizio Romano’nun aktardığına göre Galatasaray, genç futbolcunun transferi için Porto ile yürüttüğü görüşmelerde yeni aşamaya geçti.

Sarı-kırmızılıların, Deniz Gül transferini sonuçlandırmak adına temaslarını artırdığı belirtildi.

12 MİLYON EUROYU AŞAN TEKLİF

Haberde Galatasaray’ın, Deniz Gül için Porto’ya 12 milyon euronun üzerinde bir teklif yaptığı ifade edildi.

Porto cephesinin bu teklif karşısında vereceği yanıt merak edilirken, sarı-kırmızılıların transferi kısa süre içinde bitirmek istediği kaydedildi.

DENİZ GÜL’DEN GALATASARAY’A ONAY

Fabrizio Romano’nun haberine göre Deniz Gül, Galatasaray’a transfer olmaya sıcak bakıyor.

Genç futbolcunun sarı-kırmızılılara “Evet” dediği belirtilirken, transferde gözler Galatasaray ile Porto arasındaki görüşmelere çevrildi.

GALATASARAY FORVET HATTINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Galatasaray’ın Deniz Gül hamlesi, hücum hattına yönelik planlamanın önemli parçalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Porto ile anlaşma zemini aradığı ve transferde resmi sürecin nasıl ilerleyeceğinin önümüzdeki günlerde netleşebileceği ifade edildi.