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Galatasaray ile 14 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek Barcelona'da Raphinha'nın sakatlığı endişe yarattı.

Brezilya ile Avustralya arasında oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Raphinha, karşılaşmanın 45. dakikasında penaltıdan fileleri havalandırdı.

Ancak Barcelona'nın yıldız futbolcusu yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle mücadeleye devam edemedi ve ikinci yarıda sahaya çıkmadı.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Raphinha'nın sakatlığının ne kadar ciddi olduğu henüz netlik kazanmadı. Brezilyalı futbolcunun Barcelona'nın Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği de henüz bilinmiyor.

Galatasaray ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

8 MAÇTA 17 GOLE KATKI

Raphinha, bu sezon Barcelona formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekti. Brezilyalı yıldız, çıktığı 8 karşılaşmada 14 gol atarken 3 de asist yaptı.

Toplam 17 gole doğrudan katkı sağlayan Raphinha'nın sakatlığındaki son durum, Galatasaray karşılaşması öncesinde Barcelona cephesinde yakından takip edilecek.