Tarih belli oldu: Ehliyet sistemi değişiyor, sürücü adayları zorlanacak

Yeni dönemde adaylar sadece iki duba arasında park etmek ya da kapalı alanda direksiyon çevirmekle değerlendirilmeyecek. Sınavlar; şehir içi yoğun akan trafikte, çevre yollarında, bağlantı otoyollarında ve hatta şehirlerarası güzergahlarda gerçekleştirilecek.