Yeniçağ Gazetesi
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Tarih belli oldu: Ehliyet sistemi değişiyor, sürücü adayları zorlanacak

2027 yılı itibarıyla Türkiye'de ehliyet sistemi tamamen değişiyor. Dubalar rafa kalkıyor, sürücü adayları gerçek; akan trafiğe çıkıyor. B sınıfı ehliyet adaylarını zorlayacak olan sistemde adaylara bir de kötü haber var.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Tarih belli oldu: Ehliyet sistemi değişiyor, sürücü adayları zorlanacak - Resim: 1

2027 yılı itibarıyla iki duba arasına park etme devri kapanıyor; otoyolda ve akan trafikte sınav dönemi başlıyor. Artan maliyetler gerekçesiyle ehliyet fiyatlarının ikiye katlanması bekleniyor.

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Tarih belli oldu: Ehliyet sistemi değişiyor, sürücü adayları zorlanacak - Resim: 2

2027 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni sistemle birlikte mevcut direksiyon sınavı uygulamalarının yerini, gerçek trafik koşullarını esas alan zorlu ve kapsamlı bir değerlendirme modeli alacak.

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Tarih belli oldu: Ehliyet sistemi değişiyor, sürücü adayları zorlanacak - Resim: 3

Karar'dan Emine Durgun'un haberine göre, mevcut sınav sisteminin sürücü adaylarını gerçek trafiğe hazırlama konusunda yetersiz kaldığı görüşünde ortaklaşan yetkililer, Avrupa ülkelerindeki standartları Türkiye'ye taşımaya hazırlandıklarını savundu.

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Tarih belli oldu: Ehliyet sistemi değişiyor, sürücü adayları zorlanacak - Resim: 4

Yeni dönemde adaylar sadece iki duba arasında park etmek ya da kapalı alanda direksiyon çevirmekle değerlendirilmeyecek. Sınavlar; şehir içi yoğun akan trafikte, çevre yollarında, bağlantı otoyollarında ve hatta şehirlerarası güzergahlarda gerçekleştirilecek.

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Tarih belli oldu: Ehliyet sistemi değişiyor, sürücü adayları zorlanacak - Resim: 5

Adayların şerit değiştirme, ani karar verme ve hız limitlerine uyum sağlama refleksleri çok daha katı kurallarla ölçülecek.

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Tarih belli oldu: Ehliyet sistemi değişiyor, sürücü adayları zorlanacak - Resim: 6

B sınıfı ehliyet fiyatlarının artması bekleniyor

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan İZSED Başkanı Tolga Abacı, değişimin sürücü kursu maliyetlerine doğrudan yansıyacağını belirtti.

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Tarih belli oldu: Ehliyet sistemi değişiyor, sürücü adayları zorlanacak - Resim: 7

Yeni sınav sisteminden dönüşün olmadığını ifade eden Abacı, eğitim kalitesinin artacağını ancak sınavlardaki başarı oranının düşeceğini öngürdüklerini söyledi.

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Tarih belli oldu: Ehliyet sistemi değişiyor, sürücü adayları zorlanacak - Resim: 8

Abacı, bu süreçte B sınıfı ehliyet ücretlerinin artan maliyet gerekçesiyle toplamda yaklaşık iki katına çıkacağını öngördüklerini dile getirirken, uzun vadede bu düzenlemenin trafik kazalarını azaltabileceğini ifade etti.

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Tarih belli oldu: Ehliyet sistemi değişiyor, sürücü adayları zorlanacak - Resim: 9

Haberde, maliyet artışlarından ve ilk etapta başarı oranlarının düşmesiyle yaşanacak sınav stresinden etkilenmek istemeyen adayların, 2026 yılı sonuna kadar mevcut sistem üzerinden sürücü kurslarına kayıt yaptırmalarının avantaj sağlayacağı savunuldu.

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