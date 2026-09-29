2027 yılı itibarıyla iki duba arasına park etme devri kapanıyor; otoyolda ve akan trafikte sınav dönemi başlıyor. Artan maliyetler gerekçesiyle ehliyet fiyatlarının ikiye katlanması bekleniyor.
Tarih belli oldu: Ehliyet sistemi değişiyor, sürücü adayları zorlanacak
2027 yılı itibarıyla Türkiye'de ehliyet sistemi tamamen değişiyor. Dubalar rafa kalkıyor, sürücü adayları gerçek; akan trafiğe çıkıyor. B sınıfı ehliyet adaylarını zorlayacak olan sistemde adaylara bir de kötü haber var.Aykut Metehan
2027 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni sistemle birlikte mevcut direksiyon sınavı uygulamalarının yerini, gerçek trafik koşullarını esas alan zorlu ve kapsamlı bir değerlendirme modeli alacak.
Karar'dan Emine Durgun'un haberine göre, mevcut sınav sisteminin sürücü adaylarını gerçek trafiğe hazırlama konusunda yetersiz kaldığı görüşünde ortaklaşan yetkililer, Avrupa ülkelerindeki standartları Türkiye'ye taşımaya hazırlandıklarını savundu.
Yeni dönemde adaylar sadece iki duba arasında park etmek ya da kapalı alanda direksiyon çevirmekle değerlendirilmeyecek. Sınavlar; şehir içi yoğun akan trafikte, çevre yollarında, bağlantı otoyollarında ve hatta şehirlerarası güzergahlarda gerçekleştirilecek.
Adayların şerit değiştirme, ani karar verme ve hız limitlerine uyum sağlama refleksleri çok daha katı kurallarla ölçülecek.
B sınıfı ehliyet fiyatlarının artması bekleniyor
Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan İZSED Başkanı Tolga Abacı, değişimin sürücü kursu maliyetlerine doğrudan yansıyacağını belirtti.
Yeni sınav sisteminden dönüşün olmadığını ifade eden Abacı, eğitim kalitesinin artacağını ancak sınavlardaki başarı oranının düşeceğini öngürdüklerini söyledi.
Abacı, bu süreçte B sınıfı ehliyet ücretlerinin artan maliyet gerekçesiyle toplamda yaklaşık iki katına çıkacağını öngördüklerini dile getirirken, uzun vadede bu düzenlemenin trafik kazalarını azaltabileceğini ifade etti.
Haberde, maliyet artışlarından ve ilk etapta başarı oranlarının düşmesiyle yaşanacak sınav stresinden etkilenmek istemeyen adayların, 2026 yılı sonuna kadar mevcut sistem üzerinden sürücü kurslarına kayıt yaptırmalarının avantaj sağlayacağı savunuldu.