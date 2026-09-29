Ahmet Çakar Milli Takım'ı yerden yere vurdu: “İtalya içimizden geçti”

Montella döneminin sona ermesi gerektiğini savunan Çakar, şu ifadeleri kullandı:

“Türk Milli Takımı, kendi evinde tarihin en kötü İtalya takımından ilk yarıda 3 gol yememeli. Bana göre Montella dönemi bitmiş olması lazım. Bitmesi lazım. Olmuyor. Kendini de rezil etti bizi de rezil etti. Kaybedebiliriz.”