Yeniçağ Gazetesi
29 Eylül 2026 Salı
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Ahmet Çakar Milli Takım'ı yerden yere vurdu: “İtalya içimizden geçti”

Ahmet Çakar Milli Takım'ı yerden yere vurdu: “İtalya içimizden geçti”

A Milli Takım'ın İtalya karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından Ahmet Çakar'dan çok sert açıklamalar geldi. Vincenzo Montella ile yolların ayrılması gerektiğini savunan Çakar, “Bize bu kötü geceyi yaşatmaya kimsenin hakkı yok” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ahmet Çakar Milli Takım'ı yerden yere vurdu: “İtalya içimizden geçti” - Resim: 1

UEFA Uluslar Ligi'nin 2. haftasında Bursa'da İtalya'yı ağırlayan Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

1 11
Ahmet Çakar Milli Takım'ı yerden yere vurdu: “İtalya içimizden geçti” - Resim: 2

Karşılaşmanın ardından Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Derin Futbol programında mücadeleyi değerlendiren eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, hem teknik direktör Vincenzo Montella'yı hem de milli futbolcuları sert sözlerle eleştirdi.

2 11
Ahmet Çakar Milli Takım'ı yerden yere vurdu: “İtalya içimizden geçti” - Resim: 3

“MONTELLA DÖNEMİNİN BİTMESİ LAZIM”

İtalya karşısında özellikle ilk yarıda ortaya konulan performansa tepki gösteren Çakar, Milli Takım'ın kendi sahasında ilk devrede üç gol yemesini eleştirdi.

3 11
Ahmet Çakar Milli Takım'ı yerden yere vurdu: “İtalya içimizden geçti” - Resim: 4

Montella döneminin sona ermesi gerektiğini savunan Çakar, şu ifadeleri kullandı:

“Türk Milli Takımı, kendi evinde tarihin en kötü İtalya takımından ilk yarıda 3 gol yememeli. Bana göre Montella dönemi bitmiş olması lazım. Bitmesi lazım. Olmuyor. Kendini de rezil etti bizi de rezil etti. Kaybedebiliriz.”

4 11
Ahmet Çakar Milli Takım'ı yerden yere vurdu: “İtalya içimizden geçti” - Resim: 5

“MİLLİ TAKIM İLE HALK ARASINDAKİ KÖPRÜYÜ BİTİRDİNİZ”

Çakar, alınan sonucun yalnızca bir mağlubiyet olarak değerlendirilemeyeceğini savunarak Milli Takım ile taraftar arasındaki bağa dikkat çekti.

5 11
Ahmet Çakar Milli Takım'ı yerden yere vurdu: “İtalya içimizden geçti” - Resim: 6

“Milli Takım ile halk arasındaki köprüyü bu gece tamamen bitirdiniz. Böyle bir skor olmamalıydı. O kadar yanlışları var ki!”

6 11
Ahmet Çakar Milli Takım'ı yerden yere vurdu: “İtalya içimizden geçti” - Resim: 7

Kadro tercihlerine de tepki gösteren Çakar, Berke, Enes Ünal ve İrfan Can Kahveci üzerinden Montella'yı eleştirdi:

7 11
Ahmet Çakar Milli Takım'ı yerden yere vurdu: “İtalya içimizden geçti” - Resim: 8

“Berke vatanı mı sattı? Enes Ünal'ı almıyorsun İrfan Can Kahveci'yi ne hikmetse çağırıyorsun! Kaybettiğin an adamın içinden geçerler! Yaptığın her hareket batar! Bize bu kötü geceyi yaşatmaya kimsenin hakkı yok.”

8 11
Ahmet Çakar Milli Takım'ı yerden yere vurdu: “İtalya içimizden geçti” - Resim: 9

“SÜRÜNEN ÇOCUKLAR OLDULAR”

Milli Takım için kullanılan “Bizim Çocuklar” ifadesi üzerinden de sert eleştirilerde bulunan Çakar, Dünya Kupası'nda yaşananlara gönderme yaptı.

9 11
Ahmet Çakar Milli Takım'ı yerden yere vurdu: “İtalya içimizden geçti” - Resim: 10

“Bize Dünya Kupası'nda büyük acılar yaşatan bir güruhtan bahsediyorum! Neymiş ‘Bizim Çocuklar’mış al gördük. Sürünen çocuklar oldular!”

10 11
Ahmet Çakar Milli Takım'ı yerden yere vurdu: “İtalya içimizden geçti” - Resim: 11

“İTALYA İÇİMİZDEN GEÇTİ”

Ahmet Çakar, İtalya'nın sahada kurduğu üstünlüğe ilişkin değerlendirmesini ise oldukça çarpıcı bir ifadeyle tamamladı:

“İtalya içimizden geçti!”

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro