UEFA Uluslar Ligi'nin 2. haftasında Bursa'da İtalya'yı ağırlayan Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Ahmet Çakar Milli Takım'ı yerden yere vurdu: “İtalya içimizden geçti”
A Milli Takım'ın İtalya karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından Ahmet Çakar'dan çok sert açıklamalar geldi. Vincenzo Montella ile yolların ayrılması gerektiğini savunan Çakar, “Bize bu kötü geceyi yaşatmaya kimsenin hakkı yok” dedi.Kaynak: Haber Merkezi
Karşılaşmanın ardından Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Derin Futbol programında mücadeleyi değerlendiren eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, hem teknik direktör Vincenzo Montella'yı hem de milli futbolcuları sert sözlerle eleştirdi.
“MONTELLA DÖNEMİNİN BİTMESİ LAZIM”
İtalya karşısında özellikle ilk yarıda ortaya konulan performansa tepki gösteren Çakar, Milli Takım'ın kendi sahasında ilk devrede üç gol yemesini eleştirdi.
Montella döneminin sona ermesi gerektiğini savunan Çakar, şu ifadeleri kullandı:
“Türk Milli Takımı, kendi evinde tarihin en kötü İtalya takımından ilk yarıda 3 gol yememeli. Bana göre Montella dönemi bitmiş olması lazım. Bitmesi lazım. Olmuyor. Kendini de rezil etti bizi de rezil etti. Kaybedebiliriz.”
“MİLLİ TAKIM İLE HALK ARASINDAKİ KÖPRÜYÜ BİTİRDİNİZ”
Çakar, alınan sonucun yalnızca bir mağlubiyet olarak değerlendirilemeyeceğini savunarak Milli Takım ile taraftar arasındaki bağa dikkat çekti.
“Milli Takım ile halk arasındaki köprüyü bu gece tamamen bitirdiniz. Böyle bir skor olmamalıydı. O kadar yanlışları var ki!”
Kadro tercihlerine de tepki gösteren Çakar, Berke, Enes Ünal ve İrfan Can Kahveci üzerinden Montella'yı eleştirdi:
“Berke vatanı mı sattı? Enes Ünal'ı almıyorsun İrfan Can Kahveci'yi ne hikmetse çağırıyorsun! Kaybettiğin an adamın içinden geçerler! Yaptığın her hareket batar! Bize bu kötü geceyi yaşatmaya kimsenin hakkı yok.”
“SÜRÜNEN ÇOCUKLAR OLDULAR”
Milli Takım için kullanılan “Bizim Çocuklar” ifadesi üzerinden de sert eleştirilerde bulunan Çakar, Dünya Kupası'nda yaşananlara gönderme yaptı.
“Bize Dünya Kupası'nda büyük acılar yaşatan bir güruhtan bahsediyorum! Neymiş ‘Bizim Çocuklar’mış al gördük. Sürünen çocuklar oldular!”
“İTALYA İÇİMİZDEN GEÇTİ”
Ahmet Çakar, İtalya'nın sahada kurduğu üstünlüğe ilişkin değerlendirmesini ise oldukça çarpıcı bir ifadeyle tamamladı:
“İtalya içimizden geçti!”