Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Fransa temsilcisi Lille ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki son antrenmanını tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarının takibine açık gerçekleştirildi. İdman, kondisyon çalışmalarıyla başladı.
Pas organizasyonlarıyla sürdürülen antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lille karşılaşmasına yönelik taktik hazırlıkların yapıldığı belirtildi.
Sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcusu Rafael Leao, yaşadığı sakatlık nedeniyle takım antrenmanına katılamadı.
Galatasaray ile Lille arasındaki mücadele, yarın Fransa'daki Pierre Mauroy Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak.