UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Lille'de teknik direktör Davide Ancelotti, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılıların kaliteli bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, iç saha avantajını kullanarak galibiyete ulaşmak istediklerini söyledi.

Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerinin yanı sıra Olivier Giroud, Berke Özer, Tiago Santos'un yokluğu ve Galatasaray'a karşı uygulayacakları oyun planı hakkında da konuştu.

'GALATASARAY İLE AYNI ŞARTLARDAYIZ'

Galatasaray'ın kadro kalitesinin farkında olduklarını belirten Davide Ancelotti, "Galatasaray'la şu anda aynı şartlardayız ve eşit durumdayız. Kaliteli bir kadroya sahip olduklarının farkındayız. Kendi sahamızda olmak bizim için bir fırsat olacak." dedi.

'ARTIK ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PUAN ALMA ZAMANI GELDİ'

Avrupa'da ilerlemek istediklerini vurgulayan 37 yaşındaki genç teknik adam, "Pozitif duygular hissediyorum. Artık Şampiyonlar Ligi'nde puan alma zamanı geldi, puan alırsanız üst tura çıkarsınız. Hedefimiz tabii ki Galatasaray'a karşı rekabetçi maç oynamak ve puanlar toplamak. Tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek." ifadelerini kullandı.

'TARAFTARLARIMIZ YANIMIZDA OLACAK'

Oyuncularından yüksek konsantrasyon beklediğinin altını çizen Ancelotti, "Galatasaray maçıyla ilgili oyunculara çok fazla yüklenmek istiyorum. Konsantre olmalarını istiyorum. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, mükemmel bir ambiyansta oynayacağız. Betis maçı da aynı şekildeydi, kaybetmemize rağmen. Evde oynamamız bir avantaj, taraftarlarımız yanımızda olacak ve bizi destekleyecek." diyerek ev sahibi olmalarının avantajına dikkat çekti.

OLIVIER GIROUD'NUN ALTERNATİFİ GAETAN PERRIN

Hücum hattında Olivier Giroud'nun alternatiflerine de değinen Ancelotti, "Giroud'ya dikkat ediyorum, takımdaki herkesin ona ihtiyacı var. Giroud haricinde de seçeneklerimiz var. Gaetan Perrin var. Herkesin ismini tek tek söylemeyeceğim. Giroud haricinde seçeneklerimiz var." sözleriyle takımdaki tüm oyunculara güvendiğini vurguladı.

'TIAGO SANTOS'U KAYBETTİM, YENİ BİR 11 KURMAM GEREKECEK'

Galatasaray karşısında dengeli ve yaratıcı bir oyun ortaya koymaları gerektiğini vurgulayan Ancelotti, Tiago Santos'un yokluğunun ilk 11 tercihlerini etkileyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Takımın dengeli oynamasını hedefliyoruz. Birlikte oynamak istiyoruz. Yaratıcı anlarımız olmasını istiyoruz. Bütün oyuncuların bunu paylaşması gerekiyor. Galatasaray'a karşı da dinamizm ve yaratıcılık göstermemiz gerek. Hareketli olmaları gerek. Çok önemli bir oyuncumu kaybettim, Tiago Santos. Onsuz yeni bir 11 kurmam gerekecek.

Kadromda sakatlar, eksikler var ama çözüm bulamayacağımız anlamına gelmiyor bu. Eksik varsa çözüm de vardır. Gitmek istediğim yol çok açık, özgüvenli olmak ve Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. Tabii negatif şeyler de var, bunlarla da başa çıkmalıyız ve güçlü kalmalıyız."

'BERKE ÖZER BİZİM 1 NUMARALI OYUNCUMUZ'

Milli kaleci Berke Özer'in performansı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Davide Ancelotti şu ifadeleri kullandı:

"Berke, 1 numaralı oyuncumuz. Takımımız için çok önemli bir oyuncu. İki sezondur bizimle oynuyor, süreklilik içinde oynayan bir oyuncu. Takım arkadaşlarının güveni var, ben de çok güveniyorum. Hazır olacak Galatasaray'a karşı, oynayacak. Her zaman bu seviyesinde kalmasını diliyoruz. Sonraki maçlarda da güvendiğim çok önemli bir oyuncu Berke."

GALATASARAY'A KARŞI OYUN PLANINI ANLATTI

Galatasaray'ın hücum gücüne nasıl karşılık verecekleri sorulan Davide Ancelotti, orta saha kontrolü ve takım dengesinin belirleyici olacağını söyledi.

Ancelotti, "Biraz pozisyonel bir oyun oynuyoruz. Orta sahamız güçlü olmalı. Biraz pozisyonel bir hücum oynamalıyız. Savunmada da öyle. Bazen içeriden bazen geniş hareket etmemiz gereken anlar olacak maçta. Öncelikle takımın dengesi, olumlu yaklaşımı önemli." diyerek maç planını özetledi.