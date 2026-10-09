Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.
LEMINA, OSIMHEN VE SALLAI YEDEK KULÜBESİNDE
Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle oynayıp oynamayacakları merak edilen Mario Lemina, Victor Osimhen ve ve Roland Sallai maça yedek kulübesinde başlıyor.
GALATASARAY-KASIMPAŞA İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao, Deniz
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Kevin, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Elson, Güven, Ali Yavuz, Benedyczak
GALATASARAY-KASIMPAŞA CANLI ANLATIM
1' Halil Umut Meler'in ilk düdüğüyle Galatasaray-Kasımpaşa maçı başladı.
GALATASARAY DENİZ GÜL İLE GOLE YAKLAŞTI
15' Topla birlikte ceza sahası içerisine giren Deniz Gül çaprazdan çektiği şutta Gianniotis'i geçemedi.
YUNUS AKGÜN POZİSYONDAN YARARLANAMADI
17' Sol kanattan Leao'nun oartasında ceza sahası içerisinde Yunus Akgün gelişine vurdu ancak top farklı şekilde dışarı gitti.
LEAO'NUN ŞUTUNDA GIANNIOTIS GOLE İZİN VERMEDİ
19' Batrakov'un pasında ceza sahası içerisinde çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Leao'nun şutunda Gianniotis gole izin vermedi.