Almanya'da yıllardır tartışılan emeklilikte fırsat eşitliği konusunda beklenen adım atılıyor.
Emekli maaşlarına ek ödeme geliyor: Tek şartı var
Yaklaşık 10 milyon emekliyi ilgilendiren Mütterrente III (Anne Emekliliği III) düzenlemesi 1 Ocak 2027’de yürürlüğe giriyor. Avrupa'da bir ülkedeki reform hareketi ile maaşlarda ek artış hedefleniyor.Kaynak: Diğer
1992 yılı öncesinde doğan çocukların yetiştirilmesine yönelik emeklilik haklarını eşitleyen Mütterrente III (Anne Emekliliği III) düzenlemesi, 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe giriyor.
Yaklaşık 10 milyon emekliyi doğrudan etkileyen bu reform, çocuk sahibi ebeveynlerin emekli maaşlarında kalıcı bir artış sağlayacak.
Mevcut sistemde, 1992 ve sonrasında doğan her çocuk için ebeveynin emeklilik hesabına 3 emeklilik puanı (36 ay) eklenirken; 1992 öncesi doğan çocuklarda bu süre 2,5 puan (30 ay) ile sınırlı kalıyordu.
Yeni reformla birlikte aradaki fark kapatılarak 1992 öncesi doğan her çocuk için emeklilik hesabına +0,5 puan ilave edilecek.
Güncel emeklilik puanı değeri (42,52 Euro) üzerinden yapılan hesaplamaya göre brüt kazanımlar şu şekilde şekillenecek:
|
Çocuk Sayısı
|
Aylık Brüt Artış
|
2027 Yılı Toplu Geriye Dönük Ödeme
|
1 Çocuk
|
21,26 €
|
255,12 €
|
2 Çocuk
|
42,52 €
|
510,24 €
|
3 Çocuk
|
63,78 €
|
765,36 €
|
4 Çocuk
|
85,04 €
|
1.020,48 €
|
5 Çocuk
|
106,30 €
|
1.275,60 €
Not: Hesaplamalar mevcut puan değerine dayanmaktadır; her yıl 1 Temmuz’da yapılan rutin emekli maaşı artışları bu tutarları daha da yukarı taşıyacaktır.
Yasal haklar 1 Ocak 2027 itibarıyla doğacak olsa da emeklilerin bu farkları hesaplarında görmesi 2028 yılını bulacak.
Alman Emeklilik Sigortası Kurumu (Deutsche Rentenversicherung), 10 milyondan fazla dosyanın veri altyapısını ve bilgi işlem sistemlerini yeniden yapılandırmak durumunda.
Süreç zaman alsa da hak kaybı yaşanmayacak; 2027 yılı boyunca biriken tüm ödeme farkları 2028’de toplu olarak hesaplara aktarılacak.
Hak sahiplerinin büyük bir bölümünün ekstra başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Kurum, mevcut veriler üzerinden aylıkları otomatik olarak yeniden hesaplayacak.
Artış tutarları brüt rakamlardır. Mütterrente III ödemeleri standart emekli maaşının bir parçası sayıldığı için sağlık ve bakım sigortası kesintilerine tabi olacak. Yaşlılıkta temel güvence yardımı (Grundsicherung im Alter) veya dul maaşı alan kişilerin ek gelirleri, yasal muafiyet sınırları doğrultusunda yeniden değerlendirmeye alınacak.
Düzenlemenin yasalaşma sürecinde Bavyera Başbakanı ve CSU Lideri Markus Söder başrolü oynadı. Parti yönetiminde yaptığı değerlendirmelerde reformun ertelenemez bir sosyal sorumluluk olduğunu vurgulayan Söder, "Bu konu yalnızca kişisel gündemim değil, CSU'nun temel meselelerinden biridir. Anne emekliliği geri adım atılmadan mutlaka uygulanacak" diyerek sürecin takipçisi olmuştu.