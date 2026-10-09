Emekli maaşlarına ek ödeme geliyor: Tek şartı var

Düzenlemenin yasalaşma sürecinde Bavyera Başbakanı ve CSU Lideri Markus Söder başrolü oynadı. Parti yönetiminde yaptığı değerlendirmelerde reformun ertelenemez bir sosyal sorumluluk olduğunu vurgulayan Söder, "Bu konu yalnızca kişisel gündemim değil, CSU'nun temel meselelerinden biridir. Anne emekliliği geri adım atılmadan mutlaka uygulanacak" diyerek sürecin takipçisi olmuştu.