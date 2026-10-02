Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. haftanın açılış maçında Karşıyaka ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya geldi.
İzmir'de oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan mücadelede normal süre eşitlikle tamamlanırken kazananı uzatma bölümü belirledi.
Karşıyaka, uzatmalarda rakibine üstünlük sağlayarak sahadan 78-71 galip ayrıldı.
KARŞIYAKA SEZONUN İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Ligdeki ilk maçını kaybeden Karşıyaka, Galatasaray karşısında aldığı sonuçla ikinci haftada ilk galibiyetine ulaştı.
İzmir temsilcisi, ligin 3. haftasında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.
GALATASARAY İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI
Sezona galibiyetle başlayan Galatasaray MCT Technic ise Karşıyaka deplasmanında ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.