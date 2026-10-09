1 yıl boyunca sarı kırmızılı formayı terleten Wilfried Zaha'nın takımdan çıkışı olaylı olmuştu. Oyuncu için Libya ekibi Al-Suwahili'nin harekete geçtiği ve dikkat çeken bir transfer iddiası yarattığı gündeme geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre Al-Suwahili, 34 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. Libya temsilcisinin Zaha'ya yıllık 10 milyon dolarlık teklif yaptığı belirtildi.

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SON YILLARININ ÖZETİ

Wilfried Zaha, Galatasaray kariyerinde 43 resmi karşılaşmada forma giydi. Fildişi Sahilli futbolcu bu maçlarda 10 gol atarken 5 asist yaptı.

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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir dönem Lyon forması giydikten hemen sonra MLS ekiplerinden Charlotte'a kiralandı.

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Al-Suwahili'nin yaptığı öne sürülen teklifin kabul edilmesi hâlinde Zaha'nın kariyerinde yeni bir dönem başlayabilir.

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