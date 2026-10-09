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1 yıl boyunca sarı kırmızılı formayı terleten Wilfried Zaha'nın takımdan çıkışı olaylı olmuştu. Oyuncu için Libya ekibi Al-Suwahili'nin harekete geçtiği ve dikkat çeken bir transfer iddiası yarattığı gündeme geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre Al-Suwahili, 34 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. Libya temsilcisinin Zaha'ya yıllık 10 milyon dolarlık teklif yaptığı belirtildi.

SON YILLARININ ÖZETİ

Wilfried Zaha, Galatasaray kariyerinde 43 resmi karşılaşmada forma giydi. Fildişi Sahilli futbolcu bu maçlarda 10 gol atarken 5 asist yaptı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir dönem Lyon forması giydikten hemen sonra MLS ekiplerinden Charlotte'a kiralandı.

Al-Suwahili'nin yaptığı öne sürülen teklifin kabul edilmesi hâlinde Zaha'nın kariyerinde yeni bir dönem başlayabilir.