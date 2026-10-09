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13 Ekim Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde saat 22:00'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick'den bugün açıklamalar geldi. En ilgi çekici olan ise sakatlanan yıldız oyuncu Raphinha hakkında oldu.

Yıldız oyuncu Avustralya - Brezilya eşleşmesinin devre arasında ağrı hissedip kenara çekilmişti.

"30 BİN KİLOMETRE UZAKTA OYNAMAK GEREKLİ MİYDİ?"

Hansi Flick, Barcelona – Getafe maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken oyuncuların maç ve seyahat yüküne de dikkat çekti. Milli takımda oynamanın futbolcular için önemli olduğunu vurgulayan Alman teknik direktör, yoğun takvime ilişkin eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu milli takım ve herkes milli takımda oynamak ister. Bu, futbolcuların zihniyetidir ve takvimi değiştiremeyiz. Raphinha her zaman yüzde 100'ünü veriyor. Ancak Avustralya'ya gidip 30 bin kilometre yol kat etmek gerekli miydi, bunu sorgulamak gerekiyor.”

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Asıl büyük açıklama ise hemen ardından geldi. Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Raphinha'nın Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini resmen duyurdu. Bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 14 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Brezilyalı yıldız, takımının hücum gücüne önemli katkı sağlamıştı.