Maresca'dan Manchester City'nin suçlu bulunmasına ilişkin açıklamamalar

Maresca, "Kulübe güveniyorum çünkü buradaki insanlara güveniyorum ve bu da kulübe katılmamın sebeplerinden biri. Dünyada olmak istediğim başka bir kulüp yok. Burada olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum ve ilk günden beri defalarca söylediğim gibi, bunlar benim düşüncelerim." dedi.