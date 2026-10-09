İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 6. haftanın dev maçında Liverpool'la deplasmanda karşılaşacak. Lige 5'te 5 yaparak başlayan Manchester City, kazanarak serisini devam istiyor. Liverpool ise alacağı galibiyetle zirveyle farkı kapatmanın peşinde.
Maresca'dan Manchester City'nin suçlu bulunmasına ilişkin açıklamamalar
Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, kulübün Premier Lig'in mali kurallarını ihlal etmesinden dolayı suçlu bulunmasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…Kaynak: Diğer
Liverpool maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, kulübün Premier Lig kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunmasına ilişkin ilk kez konuştu. İtalyan teknik adam, yaşanan süreç ve kulübün geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Maresca, "Kulübe güveniyorum çünkü buradaki insanlara güveniyorum ve bu da kulübe katılmamın sebeplerinden biri. Dünyada olmak istediğim başka bir kulüp yok. Burada olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum ve ilk günden beri defalarca söylediğim gibi, bunlar benim düşüncelerim." dedi.
İtalyan teknik direktör sözlerine şöyle devam etti, "Elbette kulüple görüştüm ve hepimiz birbirimize güveniyoruz. Bunun hakkında konuşmak için en uygun zaman muhtemelen temyiz davasını kazanacağımız zamandır."
Maresca, "Burada bulunduğum son dönem üç kupa kazandığımız sezondu. Oyuncuların, kulübün, o zamanki teknik direktör Pep'in çabasını biliyorum, bu yüzden kulübün bu hedefe ulaşmak için ne kadar çaba sarf ettiğini tam olarak biliyorum, bu yüzden bu konuda hiçbir şüphem yok." açıklamasında bulundu.
Maresca, açıklamalarının devamında Leicester City ile Championship şampiyonluğu yaşadığını hatırlatarak olası bir League One senaryosuna da değindi. İtalyan teknik adam, “Leicester ile Championship'i kazandım. Dolayısıyla, olur da League One'a düşersek, o zaman bakarız. Ancak tekrar ediyorum, henüz kesinleşmemiş bir durum hakkında konuşuyoruz.” ifadelerini kullandı.