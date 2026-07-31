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Galatasaray, Mauro Icardi’nin ayrılığı sonrası forvet hattını güçlendirmek için rotayı Danimarka’ya çevirdi. Bir yandan 10 numara transferine yoğunlaşan sarı-kırmızılılar, yedek forvet takviyesi kapsamında Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki Gineli golcü Franculino Dju'yu gündemine aldı.

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılı scoutların tribünden takip edip olumlu rapor verdiği 1.86’lık yıldız adayı için yönetim, Midtjylland ile resmi pazarlık masasına oturdu. Galatasaray’ın kadrosunda yer alan Renato Nhaga’nın da milli takımdan arkadaşı Dju için yönetime olumlu referans verdiği öğrenildi.

TRANSFERDE 30 MİLYON EURO ENGELSİZ GEÇİLMİYOR

Geçmişte Beşiktaş’ın da transfer listesinde yer alan 2004 doğumlu yıldız adayı için Danimarka ekibinin pazarlıklarda geri adım atmadığı belirtiliyor.

Genç yetenek için kapıyı 30 milyon Euro’dan açan Midtjylland, transfer piyasasında elini güçlü tutuyor. Danimarka temsilcisinin, Premier Lig’in yeni ekiplerinden Hull City ve Suudi Arabistan kulüplerinden gelen 25 milyon Euro’luk resmi teklifleri dahi geri çevirdiği öğrenildi. Beşiktaş’ın ilgilendiği dönemde oyuncu için 20 milyon Euro talep eden Danimarka ekibi, yükselen performansı sonrası beklentisini artırdı.

23 yaş altı statüsünde bulunması sebebiyle +4 yabancı kontenjanına tam uyum sağlayan genç forvet, bu kritik avantajıyla da sarı-kırmızılı yönetimin transferdeki en güçlü hedeflerinden biri olmayı sürdürüyor.

SEZON PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen Franculino Dju, geride bıraktığımız sezonda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. 34 maçta forma giyen Gineli futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.