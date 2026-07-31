Bakanlığın ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ internet adresinde yayımlanan güncel listede, ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ile ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ başlıkları altındaki listeye 34 yeni ürün daha eklendi.
Bakanlık açıkladı: 9 üründe at-eşek eti tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.Yunus Arıkan
Listeye eklenen ürünlerden 12'sinin sağlığı tehlikeye düşürecek nitelikte olduğu belirtilirken 9 üründe tek tırnaklı eti tespit edildi.
Bu ürünlerin 5’i Mersin’de, 4’ü ise Adana’da faaliyet gösteren işletmelere ait oldu.
İşte bakanlığın yayımladığı listeye göre vatandaşa at-eşek-katır eti yediren firmalar:
Firma Adı: Nurettin Sayğılı
Tek tırnaklı tespit edilen ürün: Dondurulmuş karaciğer, dondurulmuş kuşbaşıve kırmızı parça et
Yer: Adana
Firma Adı: Mehmet Çiftçi
Tek tırnaklı tespit edilen ürün: Kırmızı et
Yer: Adana
Firma Adı: Minik tantuni-döner salonu- Eyüp Güner
Tek tırnaklı tespit edilen ürün: Et tantuni (pişmiş dana eti)
Yer: Mersin
Firma Adı: Tanem Yemekçilik - Merruşe Filik
Tek tırnaklı tespit edilen ürün: Dana kavurma
Yer: Mersin
Firma Adı: Gaziantep Sofrası - Beyrancı Ahmet - Ahmet Çelik
Tek tırnaklı tespit edilen ürün: Et tantuni (Pişmiş dana eti)
Yer: Mersin
Firma Adı: Enes Tantuni ve döner
Tek tırnaklı tespit edilen ürün: Et tantuni (dana eti)
Yer: Mersin
Tek tırnaklı hayvan eti: At, eşek, katır eti için kullanılan tabirdir.