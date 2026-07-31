Yeniçağ Gazetesi
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Bakanlık açıkladı: 9 üründe at-eşek eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Bakanlık açıkladı: 9 üründe at-eşek eti tespit edildi - Resim: 1

Bakanlığın ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ internet adresinde yayımlanan güncel listede, ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ile ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ başlıkları altındaki listeye 34 yeni ürün daha eklendi.

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Bakanlık açıkladı: 9 üründe at-eşek eti tespit edildi - Resim: 2

Listeye eklenen ürünlerden 12'sinin sağlığı tehlikeye düşürecek nitelikte olduğu belirtilirken 9 üründe tek tırnaklı eti tespit edildi.

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Bakanlık açıkladı: 9 üründe at-eşek eti tespit edildi - Resim: 3

Bu ürünlerin 5’i Mersin’de, 4’ü ise Adana’da faaliyet gösteren işletmelere ait oldu.

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Bakanlık açıkladı: 9 üründe at-eşek eti tespit edildi - Resim: 4

İşte bakanlığın yayımladığı listeye göre vatandaşa at-eşek-katır eti yediren firmalar:

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Bakanlık açıkladı: 9 üründe at-eşek eti tespit edildi - Resim: 5

Firma Adı: Nurettin Sayğılı
Tek tırnaklı tespit edilen ürün: Dondurulmuş karaciğer, dondurulmuş kuşbaşıve kırmızı parça et
Yer: Adana

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Bakanlık açıkladı: 9 üründe at-eşek eti tespit edildi - Resim: 6

Firma Adı: Mehmet Çiftçi
Tek tırnaklı tespit edilen ürün: Kırmızı et
Yer: Adana

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Bakanlık açıkladı: 9 üründe at-eşek eti tespit edildi - Resim: 7

Firma Adı: Minik tantuni-döner salonu- Eyüp Güner
Tek tırnaklı tespit edilen ürün: Et tantuni (pişmiş dana eti)
Yer: Mersin

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Bakanlık açıkladı: 9 üründe at-eşek eti tespit edildi - Resim: 8

Firma Adı: Tanem Yemekçilik - Merruşe Filik
Tek tırnaklı tespit edilen ürün: Dana kavurma
Yer: Mersin

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Bakanlık açıkladı: 9 üründe at-eşek eti tespit edildi - Resim: 9

Firma Adı: Gaziantep Sofrası - Beyrancı Ahmet - Ahmet Çelik
Tek tırnaklı tespit edilen ürün: Et tantuni (Pişmiş dana eti)
Yer: Mersin

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Bakanlık açıkladı: 9 üründe at-eşek eti tespit edildi - Resim: 10

Firma Adı: Enes Tantuni ve döner
Tek tırnaklı tespit edilen ürün: Et tantuni (dana eti)
Yer: Mersin

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Bakanlık açıkladı: 9 üründe at-eşek eti tespit edildi - Resim: 11

Tek tırnaklı hayvan eti: At, eşek, katır eti için kullanılan tabirdir.

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