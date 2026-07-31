Bakanlık açıkladı: 9 üründe at-eşek eti tespit edildi

Bakanlığın ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ internet adresinde yayımlanan güncel listede, ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ile ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ başlıkları altındaki listeye 34 yeni ürün daha eklendi.