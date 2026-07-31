Mars’ın yeni görüntüleri yayınlandı: NASA’nın paylaştığı kareler bilim dünyasını ayağa kaldırdı

NASA, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı. Söz konusu fotoğraflarda bal peteğini andıran dev yapılar bilim dünyasını heyecanlandırdı. Araştırmacılar, söz konusu poligonların şimdiye kadar yalnızca küçük alanlarda gözlemlendiğini, ancak bu kez çok daha geniş bir bölgede ortaya çıktığını açıkladı. Yeni görüntüler sayesinde bilim insanları, Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl bir çevreye sahip olduğunu daha ayrıntılı şekilde inceleme fırsatı bulacak.