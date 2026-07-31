Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim-öğretim yılı YKS tercih kılavuzuna 7'si lisans ve 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program dahil etti; bu yenilik adayların meslek tercihlerindeki dengeleri doğrudan etkiliyor.
YÖK 16 yeni bölüm açtı: İşte ilk kez öğrenci alacak programlar
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı YKS tercih kılavuzuna 7'si lisans ve 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program açıldığı duyuruldu.Kaynak: Diğer
Sözcü'de yer alan habere göre, ilk kez öğrenci alacak olan bu 16 yeni üniversite programı, 2026-2027 dönemi YKS tercih sisteminde yerini aldı. Yapay zeka ile teknoloji eksenli bu hamle, üniversite adaylarının tercih listelerindeki meslek alternatiflerini kökten güncelliyor.
İlk kez öğrenci alacak olan bu 16 yeni üniversite programı, 2026-2027 dönemi YKS tercih sisteminde yerini aldı. Yapay zeka ile teknoloji eksenli bu hamle, üniversite adaylarının tercih listelerindeki meslek alternatiflerini kökten güncelliyor.
Adaylar, 29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında süren tercih maratonunda bu yepyeni programları ilk defa listelerine dahil edebilecek.
YÖK Başkanı Erol Özvar, küresel teknolojik dönüşüme uyum sağlama amacıyla açılan bölümlerin doğrudan istihdam odaklı bir yapıda kurgulandığını bildirdi.
İLK KEZ AÇILAN ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ
YÖK tarafından açıklanan ve bu yıl ilk defa öğrenci alacak 9 ön lisans programı şunlardan oluşuyor:
Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği
Balıkçılık Teknolojisi
Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği
Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon
Laboratuvar Hayvanları
İlaç Üretim Teknolojisi
Dijital Oyun Teknolojileri
Mobil Güvenlik Teknolojileri
LİSANS DÜZEYİNDE AÇILAN YENİ PROGRAMLAR
Balıkçılık Teknolojisi
Paramedik
Biyoteknoloji ve Genetik
Finansal Teknoloji
İşletme ve Yapay Zekâ
Felsefe ve Yapay Zekâ
Tarih ve Yapay Zekâ