YÖK 16 yeni bölüm açtı: İşte ilk kez öğrenci alacak programlar

İLK KEZ AÇILAN ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

YÖK tarafından açıklanan ve bu yıl ilk defa öğrenci alacak 9 ön lisans programı şunlardan oluşuyor:

Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği

Balıkçılık Teknolojisi

Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği

Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon