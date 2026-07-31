Tariş Üzüm'ün Anadolu Grubu iştiraki Anadolu Efes'e devri tamamlandı, böylece grup alkollü içecek listesine rakıyı da ekledi
Anadolu Efes resmen satın aldı: Onaylandı
Anadolu Efes, uzun vadeli büyüme stratejisi kapsamında Tariş Üzüm'ün yüzde 60 hissesini yaklaşık 25,4 milyon dolar bedelle devraldı. Resmi onayların tamamlanmasıyla sonuçlanan işlem, şirketin bira faaliyetlerinin ardından rakı kategorisine de giriş yapmasını sağladı.Kaynak: Diğer
Anadolu Grubu'nun Mercan Rakı markasını bünyesinde bulunduran Tariş Üzüm'ü satın alma süreci onaylarla birlikte tamamlandı. Avrupa'nın ilk 5, dünyanın ise ilk 10 bira şirketi arasında yer alan Anadolu Efes böylece portföyüne rakıyı da eklemiş oldu. Anadolu Grubu, Tariş Üzüm'ün yüzde 60'lık payı için yaklaşık 25,4 milyon dolar ödedi.
Koç Holding’in 2004 yılında ortaklık kurduğu ancak 2008’de ortaklığı sonlandırdığı rakı üreticisi Tariş Üzüm'ün yeni sahibi onayların ardından Anadolu Grubu oldu.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Anadolu Grubu iştiraki Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., hem Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) hem de kamuoyuna yaptığı açıklamayla sürecin tamamlandığını duyurdu.
Böylece Avrupa'nın ilk 5, dünyanın ise ilk 10 bira şirketi arasında yer alan Anadolu Efes, bünyesine rakı içkisini de eklemiş oldu.
Anadolu Efes, uzun vadeli büyüme stratejisi kapsamında S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin iştiraki Tariş Alkol A.Ş'nin yüzde 60 hissesini aldı. Anadolu Efes işlemi, yüzde 50,1 oranında iştirak ettiği AE Mercan Distile İçecekler Pazarlama A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirdi.
İşlem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön izninin alınması ve sözleşmede öngörülen diğer ön koşulların yerine getirilmesinin ardından, yaklaşık 25,4 milyon dolar bedelle sonuçlandı.
Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO'su Onur Altürk, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
"2035 vizyonumuz doğrultusunda büyümemizi yalnızca mevcut faaliyet alanlarımızla sınırlamıyor, farklı kategorilerde de uzun vadeli değer yaratacak fırsatlara odaklanıyoruz. Tamamlanan bu süreç, stratejik yaklaşımımızın önemli adımlarından birini oluşturuyor. 57 yıllık üretim deneyimimizi, güçlü dağıtım ağımızı ve uluslararası operasyon yetkinliklerimizi farklı kategorilere taşıyarak faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz."
Tariş Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen de satın almayla ilgili şöyle konuştu:
"Köklü üretim birikimimizin Anadolu Efes'in yerel ve uluslararası deneyimiyle buluşmasının, 8700 ortağımızın ve şirketimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu yeni dönemin üretim kapasitemizi, operasyonel yetkinliklerimizi ve uluslararası pazarlardaki büyüme potansiyelimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Faaliyetlerimizi aynı kalite ve sorumluluk anlayışıyla sürdürmeye devam edeceğiz."
Anadolu Efes'in KAP açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"2 Nisan 2026 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında, %50,1 oranında iştirakimiz AE Mercan Distile İçecekler Pazarlama A.Ş. ("AE Mercan") (eski unvanıyla Anadolu Etap Dış Ticaret A.Ş.) ile S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatif Birliği arasında, Tariş Üzüm Alkollü Alkolsüz İçecekler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Tariş Üzüm") sermayesinin %60'ına tekabül eden payların, 26 milyon USD tutarındaki öngörülen bedel üzerinden satın alınmasına ("İşlem") ilişkin Pay Alım ve Satım Sözleşmesi'nin ("Sözleşme") imzalandığı kamuoyu ile paylaşılmıştı.
İşlem'in AE Mercan'a devir bedeli, Sözleşme'de yer alan hükümler uyarınca, Tariş Üzüm'ün kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan işletme sermayesi ve finansal borç düzeltmeleri sonrasında 25,4 milyon USD olarak belirlenmiştir. Tariş Üzüm'ün sermayesini temsil eden payların %60'ının AE Mercan'a devri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön izninin alınması ve Sözleşme'de öngörülen diğer tüm ön koşulların yerine getirilmesinin ardından, 30 Temmuz 2026 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır."
Tariş, 2000’li yılların başında Koç Holding ile rakı üretimine yönelik ortaklık yapmıştı. Koç Holding’e ait Tat ile Tariş, yüzde 50’şer payla 2004 yılında Manisa’da rakı üretmeye başladı. Mercan ve Fasıl adıyla üretilen bu üretim çok uzun sürmedi ve 4 yıl sonra sona erdi. Medyada o dönem çıkan haberlerde yüksek vergi nedeniyle sona eren ortaklık sürecinin son günlerinde Koç ve Tariş, fiyatları neredeyse yarı yarıya düşürerek depodaki ürünleri eritmeye kalkmış, o dönem pazarda ciddi sorunlar yaşanmıştı. 2008’in sonlarına doğru da Koç Holding’den rakı üretimiyle ilgili ilk açıklama yapılmıştı.