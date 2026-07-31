Anadolu Efes resmen satın aldı: Onaylandı

Anadolu Efes'in KAP açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2 Nisan 2026 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında, %50,1 oranında iştirakimiz AE Mercan Distile İçecekler Pazarlama A.Ş. ("AE Mercan") (eski unvanıyla Anadolu Etap Dış Ticaret A.Ş.) ile S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatif Birliği arasında, Tariş Üzüm Alkollü Alkolsüz İçecekler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Tariş Üzüm") sermayesinin %60'ına tekabül eden payların, 26 milyon USD tutarındaki öngörülen bedel üzerinden satın alınmasına ("İşlem") ilişkin Pay Alım ve Satım Sözleşmesi'nin ("Sözleşme") imzalandığı kamuoyu ile paylaşılmıştı.

İşlem'in AE Mercan'a devir bedeli, Sözleşme'de yer alan hükümler uyarınca, Tariş Üzüm'ün kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan işletme sermayesi ve finansal borç düzeltmeleri sonrasında 25,4 milyon USD olarak belirlenmiştir. Tariş Üzüm'ün sermayesini temsil eden payların %60'ının AE Mercan'a devri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön izninin alınması ve Sözleşme'de öngörülen diğer tüm ön koşulların yerine getirilmesinin ardından, 30 Temmuz 2026 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır."