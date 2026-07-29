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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, adı sarı-kırmızılı kulüple anılan Jamal Musiala iddialarına son noktayı koydu. Sabah'a açıklama yapan Özbek, hem gündemi meşgul eden iddialara net bir dille noktayı koydu hem de transfer stratejilerine dair kararlı mesajlar verdi.

"MUSİALA GÜNDEMİMİZDE YOK"

Son günlerde sosyal medyada geniş yankı uyandıran Jamal Musiala iddialarını kesin bir dille yalanlayan Dursun Özbek, yaratılan suni gündemlere tepki gösterdi. Özbek, iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Musiala gündemimizde yok. Böyle suni gündemler oluşturuyorlar. Ben sosyal medya baskısından asla etkilenmem, ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Her sezon benzer tablolarla karşı karşıya kalıyorum; sürekli 'Transferler nerede kaldı, ne yapılıyor?' soruları soruluyor. Ancak günün sonunda gerekli takviyeleri yapıp 4 yıldır şampiyonluğa ulaşıyoruz."

"TRANSFER YAPMAYACAĞIM MI DEDİM?"

Kadro planlamasının kararlılıkla sürdüğünü belirten sarı-kırmızılıların başkanı, taraftarların müsterih olması gerektiğini vurgulayarak transfer çalışmalarının detaylarına değindi:

TFF'nin uyguladığı 10+4 yabancı kuralına dikkat çeken Özbek, yapılan hamlelerin tamamen bu kurallar ve stratejik planlamalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Oyuncu izleme ve araştırma süreçlerinin titizlikle sürdüğünü belirten Özbek, "Tabii ki transferlerimizi yapacağız, bunu herkes görecek. Takviye yapmadan süreci tamamlamam. 'Transfer yapmayacağım' mı dedim? Bazıları her sene aynı oyunu sahneye koyuyor, biz artık buna alıştık. Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmadan, planlarımız doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz," sözleriyle açıklamasını noktaladı.