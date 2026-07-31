Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor

Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor

Meteoroloji, 31 Temmuz Cuma raporunu açıkladı. Yurt genelinde açık bir hava hakim. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da rüzgarın hızı 70 km/sa'e ulaşacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak var. Yağışlar gece Doğu Karadeniz'de sürecek.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 2

Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 3

HAVA SICAKLIĞI

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 4

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden orta, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 5

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 6

31 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 7

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 8

BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 9

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 10

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 11

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 12

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 13

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 14

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 15

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile Giresun, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 17

AMASYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 18

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 19

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 20

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 21

DENİZLERDE HAVA

Marmara, Kuzey ve Orta Ege'de fırtına; Batı Karadeniz ile Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 22

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 23

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, güneyinde 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 24

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, öğle saatlerine kadar 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta ve Kuzey Ege yer yer 2,5 ila 3,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 25

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına geliyor - Resim: 26

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Do ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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