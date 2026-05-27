Spor kulüpleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GALATASARAY

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün paylaşımındaki mesajında "Değerli Galatasaraylılar, Futbolda üst üste dördüncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğumuzla tarihi bir başarı daha yaşadığımız sezonun ardından bayram sevincini yaşıyoruz. Bayramlar sevgi, saygı ve dayanışmanın yaşandığı, birliğin ve beraberliğin kök saldığı, kardeşlik duygularıyla kucaklaştığımız kıymetli zamanlardır. Sizlerin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Dayanışmanın, paylaşmanın ve bereketin simgesi olan Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz." denildi.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında şunları kaydetti:

"Bayramlar; inançlarımızın, kadim geleneklerimizin bir kez daha idrak edilmesine, vefanın, sevginin, saygının, kardeşlik ve birlik beraberlik duygularının pekişmesine vesile olması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu beklentiyle karşıladığımız Kurban Bayramı’nın camiamıza, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, mübarek Kurban Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlara hep birlikte erişmek dileğiyle."

TRABZONSPOR

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, Kurban Bayramı'nı aynı sevdanın etrafında birlik ve beraberlik duygularını tazeleyerek karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu bayramı buruk geçirdiklerini aktaran Doğan, "Başta camiamızın değerli isimlerinden Orhan Kaynak hocamız olmak üzere aramızdan ayrılan tüm sevdiklerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyor, ailelerine ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Trabzonspor, yalnızca sahada mücadele eden bir takım değil, acısıyla, sevinciyle, inancıyla ve dayanışmasıyla büyük bir ailedir. Geride bıraktığımız süreçte hep birlikte yaşadığımız Türkiye Kupası sevinci, camiamızın ortak hedefler etrafında kenetlendiğinde neleri başarabileceğinin en güzel göstergelerinden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da omuz omuza, Trabzonspor'un yarınlarını hep birlikte daha güçlü kılacaklarına yürekten inandıklarını vurgulayan Doğan, mesajında "Bu duygu ve düşüncelerle, büyük Trabzonspor camiasının, taraftarlarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum." sözlerine yer verdi.