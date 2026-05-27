Türkiye’nin geliştirdiği Hürjet için Kanada’dan beklenen anlaşma gelmedi. Kanada merkezli International Test Pilots School (ITPS), gelişmiş jet eğitim uçağı ihtiyacını İtalyan Leonardo firmasının M-346 T Block 20 modeliyle karşılamaya karar verdi.

İmzalanan sözleşme kapsamında 6 adet M-346 T Block 20 uçağı sipariş edilirken, anlaşmada 6 uçak için de opsiyon maddesi yer aldı. Uçakların 2029 yılından itibaren hizmete girmesi planlanıyor.

HÜRJET BEKLENTİSİ BOŞA ÇIKTI

Son dönemde Türkiye ile Kanada arasında savunma alanında kurulan yakın temaslar nedeniyle, TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet’in süreçte öne çıktığı değerlendirmeleri yapılıyordu. Ancak Kanada tarafı tercihini İtalyan üretici Leonardo’dan yana kullandı.

Savunma analisti Arda Mevlütoğlu da gelişmeye ilişkin yaptığı paylaşımda hayal kırıklığını dile getirerek, “Çok üzüldüm bu habere. TUSAŞ’ın ITPS ile yakın işbirliğinden dolayı Hürjet’i favori görüyordum” ifadelerini kullandı.

Leonardo yetkilileri ise M-346 platformunun dünya genelinde gelişmiş pilot eğitim sistemlerinde önemli bir konuma ulaştığını ve farklı hava kuvvetleri tarafından tercih edildiğini belirtti.

Kanada’daki eğitim merkezinde kullanılacak uçakların, yeni nesil savaş pilotlarının eğitiminde görev alacağı kaydedildi.