Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası finalinde mücadele eden Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor’u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. TFF’den yapılan açıklamada iki kulübün farklı disiplin ihlalleri nedeniyle kurula gönderildiği bildirildi.

Trabzonspor ve Konyaspor’un; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile futbolcuların gördüğü kartlar sonrası takım halinde sportmenliğe aykırı davranış gerekçeleriyle disipline sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut’un da sportmenliğe aykırı davranış, talimat ihlali ve tedbire uymama nedenleriyle PFDK’ye gönderildiği açıklandı.