Lapseki ilçesi Umubey beldesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 23 FL 423 plakalı tankerin iddiaya göre freni boşaldı. Tanker, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 07 TH 983, 10 TH 591, 17NH 670 ve 34 PRB 483 plakalı otomobillere çaptı.

Freni boşalan tanker dehşet saçtı: Işıkta bekleyen 4 otomobili birbirine kattı - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerdeki toplam 4 kişi yaralandı.

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Freni boşalan tanker dehşet saçtı: Işıkta bekleyen 4 otomobili birbirine kattı - Resim : 3

Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların Freni boşalan tanker dehşet saçtı: Işıkta bekleyen 4 otomobili birbirine kattı - Resim : 4durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.