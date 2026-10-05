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Kaynak: İHA

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta yaşandı. Alınan bilgilere göre, S.Ü.’nün kullandığı 70 EA 644 plakalı otomobil ile Ö.D. idaresindeki 34 GMP 215 plakalı Nissan marka cip kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkarak savrulan otomobil refüje çıktı. Araçta bulunan sürücü S.Ü. ile M.Ş. kazada yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, daha sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.