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Kaynak: Haber Merkezi

Fransa'da 17 Eylül'de başlayan lise eylemleri farklı şehir ve okullara yayıldı. Eğitim koşullarının iyileştirilmesini ve personel sayısının artırılmasını isteyen öğrencilerin eylemlerinde yer yer çatışmalar yaşandı.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, eylemler nedeniyle hasar gören yaklaşık 500 okulda yarın eğitime kısmen veya tamamen ara verileceğini duyurdu.

24'TEN FAZLA OKUL ATEŞE VERİLDİ

Geffray, protestolar sırasında 24'ten fazla okulun ateşe verildiğini, 78 eğitim görevlisinin yaralandığını açıkladı. Öğrenciler ve öğretmenler için gerekli güvenlik koşulları sağlanana kadar bazı okulların kapalı kalacağı belirtildi.

YAKLAŞIK 200 KİŞİ YARALANDI

Paris ve çevresinde başlayan ve daha sonra farklı şehirlere yayılan eylemlerde, eğitim görevlileri dahil yaklaşık 200 kişi yaralandı.

Yaklaşık 800 okulu etkileyen eylemler kapsamında 5 binden fazla kişi hakkında da yasal işlem yapıldığı bildirildi.