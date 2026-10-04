Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Letonya'da yapılan parlamento seçimlerinde oyların yüzde 97'sinin sayılmasıyla Başbakan Andris Kulbergs liderliğindeki Birleşik Liste sandıktan birinci çıktı.

Birleşik Liste, oyların yüzde 35,3'ünü alarak 100 sandalyeli parlamentoda 42 milletvekilliği kazandı. Kulbergs'in başbakanlık görevini sürdürmesi ve yeni bir koalisyon hükümeti kurması bekleniyor.

RUSYA POLİTİKASI DEĞİŞMEYECEK

Kulbergs, seçimlerin ardından Ukrayna'ya verilen desteğin devam edeceğini ve Rusya'ya karşı izlenen politikanın korunacağını açıkladı. Seçim kampanyasında savunma harcamalarını milli gelirin yüzde 5'i seviyesinde tutma sözü de verdi.

Birleşik Liste'nin çoğunluk için Ulusal İttifak veya İlericiler ile koalisyon kurabileceği belirtiliyor.

RUSYA YANLISI PARTİLER OYLARINI ARTIRDI

Seçimde Latvia First yüzde 13,1 ile ikinci sırada yer alırken, Rusya yanlısı Sovereign Power yüzde 11,7 ile üçüncü oldu. Ulusal İttifak ise yüzde 8,9 oy aldı.

Rusya yanlısı partiler parlamentodaki temsil oranlarını artırmasına rağmen yeni hükümet üzerinde belirleyici olmalarının beklenmediği ifade edildi.

Seçime katılım yüzde 51,8 olarak gerçekleşti. 2022 seçimlerinde bu oran yüzde 59,4 seviyesindeydi.