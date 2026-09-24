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Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk rakibi Fransa Milli Takımı Türkiye'ye geldi.

Türkiye ile yarın saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak Fransa'yı taşıyan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Fransız kafilesi havalimanındaki işlemlerin ardından kara yoluyla Kocaeli'de konaklayacağı otele hareket etti.

ZIDANE LİDERLİĞİNDEKİ KADRODA ÖNEMLİ YILDIZLAR BULUNUYOR

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın Türkiye karşılaşması için belirlediği kadroda Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Eduardo Camavinga ve Jules Kounde gibi önemli isimler bulunuyor.

Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu:

Kaleci: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser

Defans: Andy Diouf, Jeremy Jacquet, Pierre Kalulu, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro

Orta saha: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Manu Kone, Adrien Rabiot, Warren Zaire-Emery

Forvet: Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Desire Doue, Esteban Lepaul, Kylian Mbappe, Michael Olise