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Didier Deschamps’ın ardından göreve gelen Zidane, Fransa’nın başında ilk maçına Türkiye karşısında çıkacak.

KOCAELİ'DE DEV RANDEVU

Bütün dünyanın gözünü çevireceği kritik maç 25 Eylül Cuma günü saat 21:45'te Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak.

FRANSA'NIN 4-3-3 DÜZENİNDE ÇIKMASI BEKLENİYOR

L’Equipe’in çarşamba günkü antrenman yerleşimine dayandırdığı haberine göre; Zidane’ın Türkiye karşısında 4-3-3 dizilişini kullanması bekleniyor.

Fransız teknik adamın üç orta sahalı sistemi hafta içindeki çalışmalarda da denediği aktarıldı.

ZIDANE'IN HÜCUM SİLAHLARI

Muhtemel düzende ön hatta Kylian Mbappe sol kanatta, Ousmane Dembele santrforda, Michael Olise ise sağ kanatta görev yapacak.

Zidane'ın özellikle ileri uçta Mbappe'nin yerine Dembele'yi antrenmanlarda kullanması şaşkınlık yarattı

MBAPPE ANTRENMANA KATILDI

Öte yandan grip benzeri belirtiler nedeniyle dünkü çalışmaya katılmayan Mbappe, bugün takımla birliklte antrenmana çıktı.