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Kaynak: AA

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, sezonun 14. etabı olan İspanya Grand Prix’siyle devam edecek. Başkent Madrid’de bulunan 5,4 kilometrelik Madring pisti, Formula 1 yarışlarına ilk kez ev sahipliği yapacak.

Sıralama turları yarın TSİ 17.00’de gerçekleştirilecek. 57 tur üzerinden koşulacak yarış ise 13 Eylül Pazar günü TSİ 16.00’da başlayacak.

SEZONUN KAZANANLARI

Bu sezon geride kalan yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli 7 kez podyumun zirvesine çıktı.

Antonelli’nin takım arkadaşı George Russell ile McLaren pilotu Lando Norris ikişer galibiyet elde ederken, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de birer kez yarış kazandı.

PİLOTLAR KLASMANINDA ANTONELLİ ZİRVEDE

İspanya Grand Prix’si öncesinde pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında şu isimler bulunuyor:

Kimi Antonelli (İtalya): 267 puan

George Russell (Büyük Britanya): 201 puan

Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 191 puan

Lando Norris (Büyük Britanya): 171 puan

Charles Leclerc (Monako): 155 puan

Takımlar klasmanında Mercedes farkı

Takımlar klasmanında ise Mercedes 468 puanla lider durumda bulunuyor.

Listenin ilk 5 sırasında şu takımlar yer alıyor:

Mercedes: 468 puan

Ferrari: 346 puan

McLaren: 287 puan

Red Bull: 204 puan

Racing Bulls: 75 puan

Madrid’de ilk kez düzenlenecek yarış, sezonun 14. etabında pilotların ve takımların puan mücadelesine sahne olacak.