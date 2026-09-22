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İsmail Saymaz, fon soruşturmasına ilişkin Sözcü'deki bugünkü yazısında dikkat çeken iddialara yer verdi.

Saymaz’ın aktardığına göre süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19 Ağustos’ta Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gönderdiği yazıyla başladı. Yazıda bazı hisselerde 100 kata varan artışlar yaşandığı, hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı ve yapay fiyat artışları üzerinden menfaat sağlanmış olabileceği belirtildi.

Savcılığın SPK’dan şirketler ve fonlar hakkında araştırma yapılıp yapılmadığının bildirilmesini, şirket değerleri ile hisse fiyatları arasındaki farkın incelenmesini ve gerek görülmesi halinde belgelerin savcılıktan istenmesini talep ettiği aktarıldı.

Yazıda soruşturmanın gizli yürütülmesi gerektiğinin de vurgulandığı belirtildi.

İSVİÇRE’YE 4 MİLYAR LİRAYI AŞAN TRANSFER

Saymaz, yazının içeriğinin Pusula Finans Holding’e sızdırıldığını ve bunun ardından Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın paralarını yurt dışına çıkarmak için harekete geçtiğini öne sürdü.

MASAK raporunda yer alan tespitlere göre ise Yarız’ın hesabından 1 Eylül’de İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesaba yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL, Turhan’ın hesabından da 24 Ağustos’ta aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL transfer gerçekleştirildi. İki transferin toplamı yaklaşık 4 milyar 87 milyon TL oldu.

Söz konusu para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül tarihlerinden önce gerçekleştiği de MASAK raporunda belirtildi.

SÜPER YATLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Saymaz yazısında Muhammed Yarız’ın yurt dışına çıkış yasağı kararının ardından Marmaris’ten süper yatına binerek Yunanistan karasularına açıldığını da öne sürdü.

Yazıya göre Yarız, Saymaz’ın 12 Eylül’de yaptığı paylaşımın ardından ertesi gün Bodrum’a geldi ve 14 Eylül’de tutuklandı.

14,5 MİLYON DOLARA SATIN ALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Saymaz ayrıca Yarız’ın “Loretta” adlı süper yatı 26 Mayıs 2026’da 14,5 milyon dolara satın aldığını yazdı.

İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre Benetti Oasis marka, 2025 model yat 34 metre uzunluğunda ve 10 kişinin konaklayabileceği kapasiteye sahip. Yarız’ın süper yatının yanı sıra bir sürat teknesinin de bulunduğu ve her iki teknenin Bodrum Yalıkavak açıklarında demirlediği belirtildi.

Yarız’ın süper yatının da soruşturma kapsamında tedbir konulan mal varlıkları arasında bulunduğu aktarıldı.

Saymaz yazısına şöyle devam etti;

DÜNYADA 15 ADET VAR, BİRİ YARIZ’DA

"Muhammed Yarız’ın süper yatı İtalyan Benetti şirketi tarafından üretilmiş. Markası, Benetti Oasis. 2025 model. 34 metre uzunluğunda.

Süper yatlar içerisinde en üst segment, ‘lüksün de lüksü’ olarak biliniyor.

Üç yıl önce üretimine başlanmış. Yılda beş adet üretiliyor. Mobilyaları İtalya’nın en ünlü mobilya şirketleri tarafından özel tasarlanıyor. Beş kabini var. 10 kişi kalabiliyor.

7 mürettebat kapasitesi bulunuyor. Bizde 7-8 adet Benetti olduğu tahmin ediliyor. Birinci el fiyatı, 19 milyon Euro’ya çıkıyor.

İkinci eli 16 milyon Euro. Satılık ilanlarında en ucuzu 1 milyar TL dolaylarında. 14.5 milyon dolar ödedi

Yarız, Loretta adlı süper yatını 26 Mayıs 2026’da satın almış. Ödediği miktar 14.5 milyon dolar. Bu parayı Türkiye’den İsviçre’deki bir hesaba göndermiş. Yatı satan, ‘Benselo Yatching Ltd’ şirketi adına Selim Dağbaşı. Bu isim dün akşam gözaltına alındı.

Yarız’ın fon soruşturması kapsamında tedbir konan malvarlıkları arasında Marshall Adaları bayraklı süper yatı da bulunuyor.

Yarız’ın bir de sürat teknesi var. Bu teknenin T-Amore adlı teknenin 30 milyon TL değerinde olduğu kaydediliyor. Yarız’ın süper yatı ve teknesi şu an Bodrum Yalıkavak açıklarında demir atmış halde bekliyor.

AK Parti’de gençlik kolları yöneticisiymiş Yarız, 28 yaşında. 2019’da İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuş. Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’ni ihlal ettiği için 2020’den bu yana her yıl ya para cezasına veya geçici işlem yasağı uygulamasına çarptırılmış.

Bazı eylemlerinden kaynaklı babası Celal ile birlikte cezalandırılmışlar. Fon soruşturmasının şüphelileri arasında Celal Yarız’ın da yer alması tesadüf değil. Bu siciline rağmen Muhammed Yarız’ın Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı olmasına yol verildi.

Peki, neden? Piyasanın bacaksızı korundu mu?

“AK Parti’nin altın çocuğu” muamelesi görmüş olabilir mi? Mümkündür.

Çünkü Yarız, beş yıl kadar önce AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yedek Yönetim Kurulu üyesiydi. AK Parti Zeytinburnu Gençlik Kolları Başkanlığı, 20 Temmuz 2001’de Facebook’ta şu mesajı paylaşmış: “İlçe binamız bayramlıklarını giymiş, sizleri bekliyor. İl yönetim kurulu üyemiz Muhammed Yarız ile bayrama hazırız.”

Paylaşımda Yarız, bir eliyle AK Parti flamasını tutarken, diğer eliyle ‘Rabia’ işareti yapıyor. AK Parti üyeliği ve iktidarla kurduğu ilişkiler Yarız’a fon musluklarını açmış ve dokunulmazlık sağlamış görünüyor"