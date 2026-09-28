YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Türkiye En az 20 milyar dolarlık bir soygunla karşı karşıyadır. Bu soydun vatandaşın cebinden çıkarılmış AK Partilerin cebine girmiş açık bir dolandırıclık mekanizmasını ortaya koymaktadır. Fon vurgunu borsayı kötü etkilemiştir. Borsa endeksi 9 ay öncesine dönmüştür. Bu bir faciadır. Evini, arsasını satmak zorunda kalacak insanlar için de kötü bir durum oluşacaktır.

"ERDOĞAN'IN HEMŞERİSİ"

-Ünlü Pasifik Yatırım A.Ş. Asuman Erdoğan. Fatih Erdoğan'ın eşi. Güneydulu Recep Tayyip Erdoğan'ın hemşerisi. 125 dönüm arazide merkez Ankara inşaatını yapıyor. 10 Kasım da ek protokolle 'toplam gelir 3.7 TL'den 5.1 milyar TL'ye çıkarıldı' Yani bir kalemde 1.4 milyar TL'lik kıyak.

-Bunlar olurken Ali Şekeroğlu AYM önünde intihar ediyor. Bir yandan PARAYI götürenler diğer tarafta 20 binlere tenezzül ederek yaşanamay çalışanlar.

-Özata üzerinden açıklamalar yaptık yarın da Gündoğdu üzerinden açıklamlalarımızı yapacağız. AK Parti ile ilişkisini ortaya koyacağız.

"BU KAFAYLA MI MİLLİ EĞİTİMİ YÖNETECEĞİZ?"

-Bahçede olduğu için okul saldırısı sayılmaz diyen Milli Eğitim Bakanına soruyorum. O öğrencinin pompalı tüfekle okula gelmesi okul saldırı sayılmaz mı? O okul riskli okullar içinde miydi değil miydi? Bu kafayla mı Milli Eğitimi yöneteceğiz. Yazıklar olsun.

Soru: İskender Balcı?

31 Ağustos'ta istifa ediyor. 17 Eylül'de fon kriziyle saklanamaz hale geliyor. Neden karar geç veriliyor, kaçmasına izin veriliyor. Temel soru budur. Bu kararın neden zamanı üzerinden verilmedi üzerindne değerlendirilmeli.

Soru: Fatma Betül Sayın Kaya?

Cezai olarak neler yapılacak onlara bakacağız. Bu işleri yapan fon firmalarına da gidin. Herkesin alacağını ödeyiz. Sermaye piyasası kanunda bunun karşılığı var. İstifa ederek kurtuldu mu yoksa bunun adli bir karşılığı var mı? Hadi Adalet Bakanı açıklasın. Eşiyle birlikte işlem yapmışlar. Bunlar çantacı kimlerin çantacısı olduğu da biliniyor. Hem böyle başkaları aracılığıyla işlem yapanları izlemeye takip ediyoruz.

-El konulan mallar hazineye mi verilecek ne yapılacak onları da takip edeceğiz. Büyük bir dolandırılık var. Yapanlara 'etkin pişmanlık' ile kurtulma hakkı veriliyor. Bunları izleyeceğiz.

-En az 800 milyar dolar dolandırdılar. Borsa'ya etkisi de çok kötü. Bu paralar çoğu insanın evinin barkının dağılması demek.

-Adalet Bakanının eşi sermaye piyası kuruluna üye. Buraya yargı bakacak. Her şey iç içe girmiş durumunda. BU insanların mağduriyetlerinin nasıl giderileceği ile ilgili de bu fonların ve şirketlerin sahiplerinin mal varlığını da gidilmelidir. Enflasyon üzerindeki getirileri de hesaplanmalı ve mağdurlar için açılacak tanzim fonunda kullanılmalıdır. Hazine için değil.

-Denetleme görevini yapmayan kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.