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Kaynak: ANKA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, sermaye piyasalarına yönelik soruşturma ve yaşanan fon krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fon krizinin çözümü için siyasi iradenin oluşması gerektiğini belirten Usta, sürecin çözülmesi için kapsamlı bir inceleme yapılması çağrısında bulundu.

"PARALARIN İZİ SÜRÜLMELİ"

Usta, fonların kurulduğu tarihten itibaren gerek fon gerekse hisse senedi piyasasında gerçekleştirilen büyük giriş-çıkışlı işlemlerin tamamının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu işlemler üzerinden paraların izinin sürülmesi gerektiğini belirten Usta, paraların yurt içinde ve yurt dışında bulunma ihtimali olduğunu ifade etti. Usta, tespit edilen paraların bir havuzda toplanarak yatırımcılara belirli bir usul çerçevesinde dağıtılabileceğini ifade etti.

"ŞÜPHELİ DURUMDA OLANLAR GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMELİ"

Süreçte sağlıklı bir koordinasyon yürütülmediğini ileri süren Usta, devlet kurumlarının yöneticilerine ilişkin de dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Usta, devlet kurumlarını yöneten bazı kişilerin sürecin içinde olduğunu öne sürerek, "Özellikle çok şüpheli durumda olanların görevlerinden el çektirilmesi gerekir" dedi.

Usta ayrıca, bu kişilerin görevde kalmasının sürecin çözümünü zorlaştıracağını iddia etti. İhmali, kusuru veya kastı olduğunu düşündüğü kişilerin de görevden el çektirilmesi gerektiğini söyledi.

"SİYASİ İRADE OLUŞMASI LAZIM"

Fon krizinin çözülmesi için siyasi iradenin önemine dikkat çeken Usta, "Ne olursa olsun, ucu nereye dokunursa dokunsun biz bu işi çözeceğiz" diyen bir siyasi iradenin oluşması gerektiğini ifade etti.

Usta, yatırımcının mağdur edilmeden ve devlete herhangi bir yük getirilmeden çözüm üretilebileceğini söyledi.

Usta'nın açıklamaları, sermaye piyasalarında yaşanan fon krizine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. Daha önce de fon krizine ilişkin Meclis'te araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulunmuştu.